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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 448449450451
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:34

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:37

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:41

  Понаехал написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... :mrgreen:

Зараз будуть загоняти в WFO і якась частина сама піде... Нам сказали з літа в офіс по гібридній системі, жах.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:06

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:49

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ


Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:
5548959:Faceless"]При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ


Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"

[quote="5548959:Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
[/quote]Ні, про Нордстром написано, що про магазини ж
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:54

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Nordstrom Canada робить приблизно 1% від продажів Nordstrom US. З урахуванням того що вони увійшли в Канаду в 2014 я так розумію їх сподівання не реалізувались.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:58

  Faceless написав:Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей

Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса.
Gastarbaiter
 
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