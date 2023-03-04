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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:34

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:37

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:41

  Понаехал написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... :mrgreen:

Зараз будуть загоняти в WFO і якась частина сама піде... Нам сказали з літа в офіс по гібридній системі, жах.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:06

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:49

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ


Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:
5548959:Faceless"]При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ


Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"

[quote="5548959:Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей
[/quote]Ні, про Нордстром написано, що про магазини ж
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:54

  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Nordstrom Canada робить приблизно 1% від продажів Nordstrom US. З урахуванням того що вони увійшли в Канаду в 2014 я так розумію їх сподівання не реалізувались.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:58

  Faceless написав:Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей

Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 08:36

  Gastarbaiter написав:Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса.

Небольшая ошибка: вместо "за 100к" нужно читать "за 250к".

Конечно, интересно читать рассуждения о том, как плохо сотрудникам "убыточного" Амазон...
Но все должны понимать: у гигантской корпорации много самых разных отделов.
Кого-то и как-то сокращают, как верно выше написали: из 1 300 000 сотрудников уволят 13 000 - это 1 (один) процент - это же просто оптимизация расходов.
Там же есть еще и другие факторы.
Я точно знаю, что 2 года назад в одной из фирм, "продуктами" которой пользуются и наши IT-ники, а не только весь мир, всех сотрудников отправили работать из дому.
Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.
Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...
А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...
Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...
Нечего дурака валять по кроватям... за 250к+

Час назад из Амазон по Скайпу: "В нашем отделе никого не сокращают..."
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:12

  rjkz написав:
  Ой+ написав:
  Gastarbaiter написав:Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.


Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.
РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.
Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.
И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.
При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).
Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?
И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать.

В Польщі інфляція щось біля 22%, тому треба розуміти, що номінально однакові ціни на нерухомість сьогодні і рік тому, в реальних цінах це більше як на 20% дешевше відносно ціни початку 2022 р.

Якщо дивитися далі в минуле, то дефлятор ще вищий.
flyman
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