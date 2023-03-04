Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 449450451452> Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:34 Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... Понаехал

Повідомлень: 4087 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:37 Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? BIGor

Повідомлень: 7335 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1540 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:41 Понаехал написав: Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут... Сейчас идут скрытые, а не публичные увольнения. Прошлые месяцы - были публичные. К примеру, яблоко выгнали кучу контрактеров в последние пару месяцев. А во всех отчётах пишут что увольнения у них не идут. Ну и формально правду пишут...

Зараз будуть загоняти в WFO і якась частина сама піде... Нам сказали з літа в офіс по гібридній системі, жах. Зараз будуть загоняти в WFO і якась частина сама піде... Нам сказали з літа в офіс по гібридній системі, жах. BIGor

Повідомлень: 7335 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1103 раз. Подякували: 1540 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:06 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.

А ті 13к то з ІТ Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.А ті 13к то з ІТ Faceless

Модератор Повідомлень: 32755 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:49 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.

А ті 13к то з ІТ Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.А ті 13к то з ІТ



Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"



Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна" flyman

Повідомлень: 30888 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1454 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: BIGor написав: 5548959:Faceless"]При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно? Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.

А ті 13к то з ІТ Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.А ті 13к то з ІТ



Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"



[quote="5548959:Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей Нордстром теж ІТ із заміненим ШІ "ахрана атмєна"[quote="5548959:Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей [/quote]Ні, про Нордстром написано, що про магазини ж [/quote]Ні, про Нордстром написано, що про магазини ж Faceless

Модератор Повідомлень: 32755 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:54 Faceless написав: При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

Nordstrom Canada робить приблизно 1% від продажів Nordstrom US. З урахуванням того що вони увійшли в Канаду в 2014 я так розумію їх сподівання не реалізувались. Nordstrom Canada робить приблизно 1% від продажів Nordstrom US. З урахуванням того що вони увійшли в Канаду в 2014 я так розумію їх сподівання не реалізувались. bamper

Повідомлень: 4572 З нами з: 22.05.08 Подякував: 187 раз. Подякували: 1703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:58 Faceless написав: Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей

Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса. Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса. Gastarbaiter Повідомлень: 2416 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 08:36 Gastarbaiter написав: Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса. Ну так 13 тыс. даже по 100к в год - это уже 1.3 миллиарда экономии. А как нам известно, за 100к там никто даже с постели не встанет. Так что неплохая экономия для убыточного бизнеса.

Небольшая ошибка: вместо "за 100к" нужно читать "за 250к".



Конечно, интересно читать рассуждения о том, как плохо сотрудникам "убыточного" Амазон...

Но все должны понимать: у гигантской корпорации много самых разных отделов.

Кого-то и как-то сокращают, как верно выше написали: из 1 300 000 сотрудников уволят 13 000 - это 1 (один) процент - это же просто оптимизация расходов.

Там же есть еще и другие факторы.

Я точно знаю, что 2 года назад в одной из фирм, "продуктами" которой пользуются и наши IT-ники, а не только весь мир, всех сотрудников отправили работать из дому.

Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.

Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...

А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...

Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...

Нечего дурака валять по кроватям... за 250к +



Час назад из Амазон по Скайпу: "В нашем отделе никого не сокращают..." Небольшая ошибка: вместо "за 100к" нужно читать "за 250к".Конечно, интересно читать рассуждения о том, как плохо сотрудникам "убыточного" Амазон...Но все должны понимать: у гигантской корпорации много самых разных отделов.Кого-то и как-то сокращают, как верно выше написали: из 1 300 000 сотрудников уволят 13 000 - это 1 (один) процент - это же просто оптимизация расходов.Там же есть еще и другие факторы.Я точно знаю, что 2 года назад в одной из фирм, "продуктами" которой пользуются и наши IT-ники, а не только весь мир, всех сотрудников отправили работать из дому.Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...за 250кЧас назад из Амазон по Скайпу: "В нашем отделе никого не сокращают..." akurt

Повідомлень: 7416 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2981 раз. Подякували: 986 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 09:12 rjkz написав: Ой+ написав: Gastarbaiter написав: Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $. https://www.google.com/finance/quote/PL ... &window=6M Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%. Від вересня 2022 до січня 2023 курс від 4 до 5 за $.Відповідно і вартість нерухомості в Польщі в любих українцям доларах потрібно рахувати з коливаннями у 25%.



Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.

РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.

Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.

И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.

При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).

Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?

И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать. Я вот так смотрю на обсуждение РЖН Польши и вижу, что все привязано к злотому.РЖН в Украине пытаются видеть в долларах, но он с 2008 года с небольщими подскоками, но все-же падает и каждый девал сказывается на ценах. Так что как минимум гривневая составляющая в КРЖН есть.Далее, если я не ошибаюсь, на данный момент все валюты мира в той или иной мере девальвировали относительно доллара.И фунт и евро и йена и злотый и гривна и турецкая лира.При этом и сам доллар теряет покупательную способность со скоростью в последние годы более 10% в год (формально 8, но этому нельзя верить).Теперь, внимание, вопрос - какой актив компенсирует эти потери, ибо недвижимость Польши и Украины явно не вариант?И таки да, судя по тому что я тут читаю, как минимум в Польше выгодней снимать, чем покупать.

В Польщі інфляція щось біля 22%, тому треба розуміти, що номінально однакові ціни на нерухомість сьогодні і рік тому, в реальних цінах це більше як на 20% дешевше відносно ціни початку 2022 р.



Якщо дивитися далі в минуле, то дефлятор ще вищий. В Польщі інфляція щось біля 22%, тому треба розуміти, що номінально однакові ціни на нерухомість сьогодні і рік тому, в реальних цінах це більше як на 20% дешевше відносно ціни початку 2022 р.Якщо дивитися далі в минуле, то дефлятор ще вищий. flyman

Повідомлень: 30888 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1454 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 449450451452> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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