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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:29
А тим часом
"Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків.
Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі."
Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:47
А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?
Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...
Не дуже то й пополярна марка авто в США.
MAHWAH, NJ (January 5, 2023) Volvo Car USA today reports sales of 102,038 cars for the full year 2022, down 16.5 percent compared with last year. The share of fully electric Volvo cars reached 7.2 per cent during the year, up 14.3 percent over last year.
Для порівняння:
PLANO, Texas, Jan. 4, 2023 /PRNewswire/ -- Toyota Motor North America (TMNA) today reported year-end 2022 U.S. sales of 2,108,458 vehicles, a decrease of 9.6 percent on a volume basis and a decrease of 9.9 percent on a daily selling rate (DSR) basis compared to 2021.
American Honda finished 2022 with U.S. sales of 983,507, a decrease of 33 percent from 2021.
The total Mercedes-Benz USA sales in 2022 increased by 6.5% to 350,949 vehicles.
For the full year 2022, BMW brand sales decreased slightly by 1.3% on total sales of 332,388 compared to the 336,644 vehicles sold in 2021.
Там ще такі електроконкуренти заходять з Китаю, що Вольво нервово курять обабіч...
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akurt
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:19
akurt написав:
Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.
Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...
А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...
Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...
Нечего дурака валять по кроватям... за 250к+
Моя минула компанія здахалась за 2,5 років ковіду дорогого офісу на 100% площ, а замінили дешевшим 30% площ від того дорого. Профіт.
Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.
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BIGor
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:24
BIGor написав:
Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.
а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії.
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bamper
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:31
bamper написав: BIGor написав:
Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.
а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії.
Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.
Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.
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BIGor
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:49
BIGor написав: bamper написав: BIGor написав:
Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.
а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії.
Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.
Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.
по-перше, тривалість сидіння <> ефективність.
зрозумійте, питання вашої ефективності оцінює людина що над вами. більшість менеджерів в розвинутих країнах є люди "старої школи". більшість не адаптувалась до нових реалій, і, якщо говорити по чесному, не хочуть адаптуватись (за деяким виключенням).
США - це взагалі інший світ, в більшості на стільки консервативний в своїх поглядах, в тому числі у школі менеджменту. Дії великих компаній (твітер, амазон, гугл...) тому чудовий приклад. Чи правильно це? Ми дізнаємось протягом наступних 5-10 років. Зміни які приніс нам ковід були дуже швидкими і короткочасними. 2 роки ремоуту не змінять правил управління які будувались десятиліттями.
до речі, на мою думку лейаути що почались і мають такий собі масовий характер (особливо серед гігантів ІТ), це такий собі приклад показати хто тут бос, тому що останні декілька років "хвіст почав виляти собакою".
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bamper
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:16
akurt написав:
А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?
Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...
Не дуже то й пополярна марка авто в США.
Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.
У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США).
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:45
bamper написав:
тривалість сидіння <> ефективність
Добре, напишу так
Я і до 22 роблю іноді задачки з зірочкою, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою можу цікаве поробити
Чи думаєте прикол якийсь просто сидіти?
Це ж не совок.
На рахунок звільнень - щось американці "ніженки" - після України звільнення сприймається як буденність...
Востаннє редагувалось BIGor
в Суб 04 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:47
Gastarbaiter написав: akurt написав:
А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?
Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...
Не дуже то й пополярна марка авто в США.
Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.
У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США).
Бачив колись відос про наших заробітчан які роблять якісь миючі засоби для України. На території Польщі українці роблять товари з упаковкою на українській для України...тільки вдумайтесь.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:50
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