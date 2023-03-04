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#<1 ... 450451452453> Додано: Суб 04 бер, 2023 09:29 А тим часом

"Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків.

Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі."

Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться. Gastarbaiter Повідомлень: 2417 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 11:47 А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?

Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...

Не дуже то й пополярна марка авто в США.

MAHWAH, NJ (January 5, 2023) Volvo Car USA today reports sales of 102,038 cars for the full year 2022, down 16.5 percent compared with last year. The share of fully electric Volvo cars reached 7.2 per cent during the year, up 14.3 percent over last year.



Для порівняння:

PLANO, Texas, Jan. 4, 2023 /PRNewswire/ -- Toyota Motor North America (TMNA) today reported year-end 2022 U.S. sales of 2,108,458 vehicles, a decrease of 9.6 percent on a volume basis and a decrease of 9.9 percent on a daily selling rate (DSR) basis compared to 2021.



American Honda finished 2022 with U.S. sales of 983,507, a decrease of 33 percent from 2021.



The total Mercedes-Benz USA sales in 2022 increased by 6.5% to 350,949 vehicles.



For the full year 2022, BMW brand sales decreased slightly by 1.3% on total sales of 332,388 compared to the 336,644 vehicles sold in 2021.



Там ще такі електроконкуренти заходять з Китаю, що Вольво нервово курять обабіч... akurt

Повідомлень: 7418 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2985 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 12:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.

Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...

А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...

Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...

Нечего дурака валять по кроватям... за 250к+ Офис в 3 этажа был в аренде: аренда составляла 250 000 долларов месяц.Руководители сперва подсчитали, что будет сумасшедшая экономия: а ну-ка расходы меньше в месяц на 250 000 долларов...А не тут-то было: арендодатель же не дурка: юристы напомнили текст Договора аренды, а там при досрочном расторжении надо продолжать платить год по 250 000 долларов в месяц... Оставили...Вот многие теперь и подсчитали/решили, что стоит вернуть всех сотрудников взад...Нечего дурака валять по кроватям... за 250к+

Моя минула компанія здахалась за 2,5 років ковіду дорогого офісу на 100% площ, а замінили дешевшим 30% площ від того дорого. Профіт.

Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні. Моя минула компанія здахалась за 2,5 років ковіду дорогого офісу на 100% площ, а замінили дешевшим 30% площ від того дорого. Профіт.Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні. BIGor

Повідомлень: 7342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 12:24 BIGor написав: Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні. Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.

а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії. а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії. bamper

Повідомлень: 4574 З нами з: 22.05.08 Подякував: 187 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 12:31 bamper написав: BIGor написав: Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні. Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.

а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії. а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії.

Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.

Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні. Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні. BIGor

Повідомлень: 7342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 12:49 BIGor написав: bamper написав: BIGor написав: Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні. Щодо того що заганяють в офіси -- хозяїн барін, люди перестануть овертаймити і перформанс впаде - потім будуть чухать потилицю сильно вумні.

а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії. а зараз з дому хтось овертаймять? так, ті хто овертаймив і з офісу. ніяк не можете зрозуміти, що ці речі не пов'язані з місцем роботи, а напряму залежать від персоналії.

Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.

Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні. Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.

по-перше, тривалість сидіння <> ефективність.

зрозумійте, питання вашої ефективності оцінює людина що над вами. більшість менеджерів в розвинутих країнах є люди "старої школи". більшість не адаптувалась до нових реалій, і, якщо говорити по чесному, не хочуть адаптуватись (за деяким виключенням).

США - це взагалі інший світ, в більшості на стільки консервативний в своїх поглядах, в тому числі у школі менеджменту. Дії великих компаній (твітер, амазон, гугл...) тому чудовий приклад. Чи правильно це? Ми дізнаємось протягом наступних 5-10 років. Зміни які приніс нам ковід були дуже швидкими і короткочасними. 2 роки ремоуту не змінять правил управління які будувались десятиліттями.

до речі, на мою думку лейаути що почались і мають такий собі масовий характер (особливо серед гігантів ІТ), це такий собі приклад показати хто тут бос, тому що останні декілька років "хвіст почав виляти собакою". по-перше, тривалість сидіння <> ефективність.зрозумійте, питання вашої ефективності оцінює людина що над вами. більшість менеджерів в розвинутих країнах є люди "старої школи". більшість не адаптувалась до нових реалій, і, якщо говорити по чесному, не хочуть адаптуватись (за деяким виключенням).США - це взагалі інший світ, в більшості на стільки консервативний в своїх поглядах, в тому числі у школі менеджменту. Дії великих компаній (твітер, амазон, гугл...) тому чудовий приклад. Чи правильно це? Ми дізнаємось протягом наступних 5-10 років. Зміни які приніс нам ковід були дуже швидкими і короткочасними. 2 роки ремоуту не змінять правил управління які будувались десятиліттями.до речі, на мою думку лейаути що почались і мають такий собі масовий характер (особливо серед гігантів ІТ), це такий собі приклад показати хто тут бос, тому що останні декілька років "хвіст почав виляти собакою". bamper

Повідомлень: 4574 З нами з: 22.05.08 Подякував: 187 раз. Подякували: 1704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 13:16 akurt написав: А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?

Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...

Не дуже то й пополярна марка авто в США. А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...Не дуже то й пополярна марка авто в США.

Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку, не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.

У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США). Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку, не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США). Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 04 бер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2417 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 13:45 Re: Еміграція, заробітчанство bamper написав: тривалість сидіння <> ефективність тривалість сидіння <> ефективність

Добре, напишу так Я і до 22 роблю іноді задачки з зірочкою, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою можу цікаве поробити

Чи думаєте прикол якийсь просто сидіти? Це ж не совок.



На рахунок звільнень - щось американці "ніженки" - після України звільнення сприймається як буденність... Добре, напишу такЧи думаєте прикол якийсь просто сидіти?Це ж не совок.На рахунок звільнень - щось американці "ніженки" - після України звільнення сприймається як буденність... Востаннє редагувалось BIGor в Суб 04 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 13:47 Gastarbaiter написав: akurt написав: А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?

Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...

Не дуже то й пополярна марка авто в США. А який такий зв"язок між USA та VOLVO, що всі будуть втікати з США?Зараз Вольво просувають свої електрокари в США - я роздивлявся в автосалоні в Сан Францисько - крім мене не було жодної людини, яка б роздивлялася...Не дуже то й пополярна марка авто в США.

Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.

У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США). Зв'язок такий самий, як між автосалоном та ІТ центром. Те, що якійсь бренд не подається на окремому ринку не значить, що в тій країні не може бути виробництва, дослідного центру чи бек-офісу. Знаєте, гумка Дірол виробляється у Польщі, але у самій Польщі не продається, бо ринок вже поділений.У мене зараз в офісі теж є куток для інженерів-розробників, хоча обладнання продається переважно у інших країнах (в тому числі і в США).

Бачив колись відос про наших заробітчан які роблять якісь миючі засоби для України. На території Польщі українці роблять товари з упаковкою на українській для України...тільки вдумайтесь. Бачив колись відос про наших заробітчан які роблять якісь миючі засоби для України. На території Польщі українці роблять товари з упаковкою на українській для України...тільки вдумайтесь. BIGor

Повідомлень: 7342 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 14:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні. Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.

Бувало таке Бувало таке Faceless

Модератор Повідомлень: 32756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 450451452453> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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