|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:04
Gastarbaiter написав:
А тим часом
"Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків.
Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі."
Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться.
не зрозумів, що це означає?
буде не по 100К а по 200К?
можливо.
Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо.
А вчора присилають вакансію в Берліні 80К.
Але то таке.
По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним.
Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час.
В реальних грошах зубожіння.
В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих.
Тенденція.
По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.
Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.
Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30892
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:14
bamper написав: BIGor написав: bamper написав:
Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка.
Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.
по-перше, тривалість сидіння <> ефективність.
зрозумійте, питання вашої ефективності оцінює людина що над вами. більшість менеджерів в розвинутих країнах є люди "старої школи". більшість не адаптувалась до нових реалій, і, якщо говорити по чесному, не хочуть адаптуватись (за деяким виключенням).
США - це взагалі інший світ, в більшості на стільки консервативний в своїх поглядах, в тому числі у школі менеджменту. Дії великих компаній (твітер, амазон, гугл...) тому чудовий приклад. Чи правильно це? Ми дізнаємось протягом наступних 5-10 років. Зміни які приніс нам ковід були дуже швидкими і короткочасними. 2 роки ремоуту не змінять правил управління які будувались десятиліттями.
до речі, на мою думку лейаути що почались і мають такий собі масовий характер (особливо серед гігантів ІТ), це такий собі приклад показати хто тут бос, тому що останні декілька років "хвіст почав виляти собакою".
Тут таке діло.
Працюючи не від дзвінка до дзвінка а на вільному графіку дещо розмивається робочий і персональний час, і виходячи із "відчуття провини", більше працюєш.
Вихід в офіс дасть менеджменту більше "контролю", але як пише Бігор, перформанс від цього впаде.
Можливо в ЄС інший менталітет, там як правило, ніхто не працює в позаробочий час, тобто до 9 ранку і 4ї після обіду тобі ніхто не відповість в робочий день, і ніяк у вихідний/святковий.
Але працюючи з дому, (від нєфік дєлать) маючи вільну хвилину в неробочий час і вихідні від скуки потихеньку роблю роботу. Може це не правильно, але коли ходив в офіс, то такого не було. Вимкнув ПК, і роботу "із сєрца прочь і голови вон".
Поживем, побачим, але думаю, згідно з одним з принципів Парето, "якщо хробаки вилізли з коробки, то щоб їх зібрати до купи потрібна буде більше коробка".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30892
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:16
BIGor написав: bamper написав:
тривалість сидіння <> ефективність
Добре, напишу так
Я і до 22 роблю іноді задачки з зірочкою, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою можу цікаве поробити
Чи думаєте прикол якийсь просто сидіти?
Це ж не совок.
На рахунок звільнень - щось американці "ніженки" - після України звільнення сприймається як буденність...
І кидків із оплатами.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30892
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2622 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|