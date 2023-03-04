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Gastarbaiter написав:А тим часом "Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків. Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі." Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться.
не зрозумів, що це означає? буде не по 100К а по 200К? можливо. Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо. А вчора присилають вакансію в Берліні 80К. Але то таке. По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним. Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час. В реальних грошах зубожіння. В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих. Тенденція. По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.
Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.
Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції.
bamper написав:Я і до 22 сижу іноді, і по суботах дещо роблю, і зранку за кавою перед роботою. А в офісі тільки від дзвінка до дзвінка. Ви представляєте щоб хтось в суботу їхав в офіс попрацювати 3 годинки? Я ні.
по-перше, тривалість сидіння <> ефективність. зрозумійте, питання вашої ефективності оцінює людина що над вами. більшість менеджерів в розвинутих країнах є люди "старої школи". більшість не адаптувалась до нових реалій, і, якщо говорити по чесному, не хочуть адаптуватись (за деяким виключенням). США - це взагалі інший світ, в більшості на стільки консервативний в своїх поглядах, в тому числі у школі менеджменту. Дії великих компаній (твітер, амазон, гугл...) тому чудовий приклад. Чи правильно це? Ми дізнаємось протягом наступних 5-10 років. Зміни які приніс нам ковід були дуже швидкими і короткочасними. 2 роки ремоуту не змінять правил управління які будувались десятиліттями. до речі, на мою думку лейаути що почались і мають такий собі масовий характер (особливо серед гігантів ІТ), це такий собі приклад показати хто тут бос, тому що останні декілька років "хвіст почав виляти собакою".
Тут таке діло. Працюючи не від дзвінка до дзвінка а на вільному графіку дещо розмивається робочий і персональний час, і виходячи із "відчуття провини", більше працюєш. Вихід в офіс дасть менеджменту більше "контролю", але як пише Бігор, перформанс від цього впаде. Можливо в ЄС інший менталітет, там як правило, ніхто не працює в позаробочий час, тобто до 9 ранку і 4ї після обіду тобі ніхто не відповість в робочий день, і ніяк у вихідний/святковий.
Але працюючи з дому, (від нєфік дєлать) маючи вільну хвилину в неробочий час і вихідні від скуки потихеньку роблю роботу. Може це не правильно, але коли ходив в офіс, то такого не було. Вимкнув ПК, і роботу "із сєрца прочь і голови вон".
Поживем, побачим, але думаю, згідно з одним з принципів Парето, "якщо хробаки вилізли з коробки, то щоб їх зібрати до купи потрібна буде більше коробка".
flyman написав:Працюючи не від дзвінка до дзвінка а на вільному графіку дещо розмивається робочий і персональний час, і виходячи із "відчуття провини", більше працюєш. Вихід в офіс дасть менеджменту більше "контролю", але як пише Бігор, перформанс від цього впаде.
ви знову наштовхуєтесь на ту саму помилку: працюєш більше <> ефективність свої суб'єктивні відчуття ви стараєтесь перевести на загальну ефективність компанії. ми говоримо про компанії де працюють десятки\сотні\тисячі людей. в скількох буде "відчуття провини"? в загальному ваші слова про збільшення привалості неодноразово підтверджені, як підтверджений той факт що загальна ефективність впала: Work from Home & Productivity: Evidence from Personnel & Analytics Data on ITProfessionals: https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/05/BFI_WP_2021-56.pdf Time worked per working day: Productivity
збільшена продуктивність певних людей абсолютно нівелюється зменшеною продуктивністю більшості. менеджери відштовхується від загального результату та сухих цифр. тому компанії все рівно на те що ви стали процювати більше якщо загальний результат зменшився.
flyman написав:не зрозумів, що це означає? буде не по 100К а по 200К? можливо. Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо. А вчора присилають вакансію в Берліні 80К. Але то таке. По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним. Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час. В реальних грошах зубожіння. В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих. Тенденція. По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.
Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.
Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції.
Це означає, що компанії обирають Польщу, бо тут ще можна знайти бажаючих працювати за 50-80к, замість 150-250к у Штатах. І при виборі країни для еміграції треба дивитися не тільки на ситуацію сьогодні, а і на перспективу хоча б 5 років. Бо може виявитися, що таких бажаючих у Силіконовій долині багато, а праця майже уся вже у Польщі.
flyman написав:Працюючи не від дзвінка до дзвінка а на вільному графіку дещо розмивається робочий і персональний час, і виходячи із "відчуття провини", більше працюєш. Вихід в офіс дасть менеджменту більше "контролю", але як пише Бігор, перформанс від цього впаде.
ви знову наштовхуєтесь на ту саму помилку: працюєш більше <> ефективність свої суб'єктивні відчуття ви стараєтесь перевести на загальну ефективність компанії. ми говоримо про компанії де працюють десятки\сотні\тисячі людей. в скількох буде "відчуття провини"? в загальному ваші слова про збільшення привалості неодноразово підтверджені, як підтверджений той факт що загальна ефективність впала: Work from Home & Productivity: Evidence from Personnel & Analytics Data on ITProfessionals: https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/05/BFI_WP_2021-56.pdf Time worked per working day: Productivity
збільшена продуктивність певних людей абсолютно нівелюється зменшеною продуктивністю більшості. менеджери відштовхується від загального результату та сухих цифр. тому компанії все рівно на те що ви стали процювати більше якщо загальний результат зменшився.
Більшість джуни і мідли, які не мають самоорганізації, так в них перформанс ніякий, чи варто буде сійнорам і принципалм іти в стойло? Можливо, але якщо на ринку 100% такі ж умови.
Але є ринок, і інші компанії можуть пропонувати віддалено роботу. І щоб зберігати/притяганти таланти, потрібно щось пропонувати, або зепе, яка перебиває значно незручність/небажання іти в офіс, або позбуватися "неформатних".
Так працює конкуренція.
Корпо можуть робити довго те що хочуть, так як запас міцності в них може бути дуже значний. Ну будуть працювати в них посередності. І що?
Поживем побачим.
Ще раз нагадаю один з законів Парето: "якщо хробаки розлізлися з коробки, то щоб зібрати їх потрібна більша коробка". Є ще подібний закон термодинаміки щодо ентропії. Але то не для гуманітаріїв.
Графіки класна штука, але вони можуть показувати не неефективність працівників, а неефективність менеджменту. Світ змінився, а менеджмент живе ще в старій моделі.
Можна спробувати прокрутити фарш взад. Але мало процесів у природі є зворотними.
Це як спроба відновити СРСР з пломбіром за 20 коп і тоннами металу/вугілля на душу населення у порівнянні із 1913р.
Gastarbaiter написав:Це означає, що компанії обирають Польщу, бо тут ще можна знайти бажаючих працювати за 50-80к, замість 150-250к у Штатах. І при виборі країни для еміграції треба дивитися не тільки на ситуацію сьогодні, а і на перспективу хоча б 5 років. Бо може виявитися, що таких бажаючих у Силіконовій долині багато, а праця майже уся вже у Польщі.
Чисто з точки зору працівника у східній Європі, то таки так, ліпше залишатися на 50-80К, чим пертися в США на 150-250К, але не все так однозначно і очевидно. Те що раціонально в короткому горизонті рік-два, скоріше за все є локальним максимумом в далекому горизонті. І на інтервалі 10 років, таки переважно буде ліпше виїхати в США на стартових 150К, чим залишитися в Польщі на 80К.