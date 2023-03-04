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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:47
antey1969 написав: bamper написав: flyman написав:
Світ змінився, а менеджмент живе ще в старій моделі.
1. IT це не весь світ;
2. За 2 роки неможливо щось радикально змінити;
3. Почуття ЧСВ у українських ІТшників як завжди зашкалює, забуваючи що їх внесок в світі на рівні математичної похибки.
Просто они единственные, кто работая в Украине, массово получают европейские зарплаты.
В той же самой Европе такого перекоса ЗП уже нет и айтишник по уровню жизни всего лишь один из многих.
Питання, яка різниця? Чи від того, що сусіди по будинку бідніші за тебе краще живеться? Мені навпаки імпонує в Польщі що нема дуже великого класу бідноти як в Україні. Я особисто за те, щоб всі могли достойно жити, а скільки я заробляю - то вже моя справа.
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