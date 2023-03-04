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flyman написав:Світ змінився, а менеджмент живе ще в старій моделі.
1. IT це не весь світ; 2. За 2 роки неможливо щось радикально змінити; 3. Почуття ЧСВ у українських ІТшників як завжди зашкалює, забуваючи що їх внесок в світі на рівні математичної похибки.
Просто они единственные, кто работая в Украине, массово получают европейские зарплаты. В той же самой Европе такого перекоса ЗП уже нет и айтишник по уровню жизни всего лишь один из многих.
Питання, яка різниця? Чи від того, що сусіди по будинку бідніші за тебе краще живеться? Мені навпаки імпонує в Польщі що нема дуже великого класу бідноти як в Україні. Я особисто за те, щоб всі могли достойно жити, а скільки я заробляю - то вже моя справа.
Gastarbaiter написав:А тим часом "Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків. Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі." Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться.
не зрозумів, що це означає? буде не по 100К а по 200К? можливо. Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо. А вчора присилають вакансію в Берліні 80К. Але то таке. По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним. Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час. В реальних грошах зубожіння. В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих. Тенденція. По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.
Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.
Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції.
Посмотрим чем закончится пылесосание "лишних" денег ФЕДом. Пока инфляция замедляется, но смогут-ли они удержать экономику от сваливания в депрессию? Есть сферы, в которых зп растут, есть сферы где нет. Да и рост зарплат весьма разнообразный. Одним добавляют к минималке пару долларов, другим к 200 куе в год добавляют 20% и годовой бонус в 180 куе.
Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.
Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро
Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..
Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.
Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро
Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..
BIGor написав:Питання, яка різниця? Чи від того, що сусіди по будинку бідніші за тебе краще живеться? Мені навпаки імпонує в Польщі що нема дуже великого класу бідноти як в Україні. Я особисто за те, щоб всі могли достойно жити, а скільки я заробляю - то вже моя справа.
Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.
Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро
Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..
українці з росіянами, не треба принижувати
Поліція повідомила, що в рамках розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян
Ну так, 3 росіянина і 7 українців. Винуваті росіяни.
flyman написав:Чисто з точки зору працівника у східній Європі, то таки так, ліпше залишатися на 50-80К, чим пертися в США на 150-250К, але не все так однозначно і очевидно. Те що раціонально в короткому горизонті рік-два, скоріше за все є локальним максимумом в далекому горизонті. І на інтервалі 10 років, таки переважно буде ліпше виїхати в США на стартових 150К, чим залишитися в Польщі на 80К.
Це приблизно як поїхати у 90-ті працівником на фабрику Панасонік у Японії.