#<1 ... 452453454455> Додано: Суб 04 бер, 2023 17:47 antey1969 написав: bamper написав: flyman написав: Світ змінився, а менеджмент живе ще в старій моделі.

1. IT це не весь світ;

2. За 2 роки неможливо щось радикально змінити;

3. Почуття ЧСВ у українських ІТшників як завжди зашкалює, забуваючи що їх внесок в світі на рівні математичної похибки. 1. IT це не весь світ;2. За 2 роки неможливо щось радикально змінити;3. Почуття ЧСВ у українських ІТшників як завжди зашкалює, забуваючи що їх внесок в світі на рівні математичної похибки.

Просто они единственные, кто работая в Украине, массово получают европейские зарплаты.

В той же самой Европе такого перекоса ЗП уже нет и айтишник по уровню жизни всего лишь один из многих. Просто они единственные, кто работая в Украине, массово получают европейские зарплаты.В той же самой Европе такого перекоса ЗП уже нет и айтишник по уровню жизни всего лишь один из многих.

Питання, яка різниця? Чи від того, що сусіди по будинку бідніші за тебе краще живеться? Мені навпаки імпонує в Польщі що нема дуже великого класу бідноти як в Україні. Я особисто за те, щоб всі могли достойно жити, а скільки я заробляю - то вже моя справа.

Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59 flyman написав: Gastarbaiter написав: А тим часом

"Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків.

Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі."

Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться. А тим часом"Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків.Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі."Я вам кажу, за 5-10 років у США та "дорогій" Європі усіх цих товаришів з з/п 100 тис. на рік і вище не залишиться.

не зрозумів, що це означає?

буде не по 100К а по 200К?

можливо.

Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо.

А вчора присилають вакансію в Берліні 80К.

Але то таке.

По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним.

Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час.

В реальних грошах зубожіння.

В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих.

Тенденція.

По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.



Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.



Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції. не зрозумів, що це означає?буде не по 100К а по 200К?можливо.Пам"ятаю, ще до ковіду, коли "запрошували" розглянути вакансію, напр. в Мюнхені, і питали, яка би влаштувала зепе, і писав, що не менше 75К, то казали, що задужо.А вчора присилають вакансію в Берліні 80К.Але то таке.По моїм оцінкам, доковідні зепе треба множити на 1,5 тоді буде вона еквівалентна доковідним.Поки що ріст зепе від доковідной менший чим офіційна інфляція за той час.В реальних грошах зубожіння.В Польщі мені реклама збоку вискакує 20К...27К злотих в місяць, а 5 років тому аналогочні вакансії були 10К..12К злотих.Тенденція.По моїм оцінкам, щоб "розмокталися" надруковані "нові гроші" ще має протягом двох-трьох років інфляція у євро/доларі має бути в межах 6..8%, і адекватний ріст зепе.Тобто ті 80К що зараз пропонують у Берлін через кілька років будуть еквівалентним 100К у 2025р.Ніякого номінального падіння доходів у єврозоні не очікую. А от реальні будуть далі падати, так як ріст доходів не встигає за ростом інфляції.



Посмотрим чем закончится пылесосание "лишних" денег ФЕДом.

Пока инфляция замедляется, но смогут-ли они удержать экономику от сваливания в депрессию?

Есть сферы, в которых зп растут, есть сферы где нет.

Да и рост зарплат весьма разнообразный.

Посмотрим чем закончится пылесосание "лишних" денег ФЕДом.
Пока инфляция замедляется, но смогут-ли они удержать экономику от сваливания в депрессию?
Есть сферы, в которых зп растут, есть сферы где нет.
Да и рост зарплат весьма разнообразный.
Одним добавляют к минималке пару долларов, другим к 200 куе в год добавляют 20% и годовой бонус в 180 куе.

Додано: Суб 04 бер, 2023 20:21 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/4/7391994/

Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.



Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро

Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..

Додано: Суб 04 бер, 2023 20:59 BIGor написав: https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/4/7391994/

Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.



Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро

Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці.. https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/4/7391994/Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..

українці з росіянами, не треба принижувати

Додано: Суб 04 бер, 2023 20:59 BIGor написав: Питання, яка різниця? Чи від того, що сусіди по будинку бідніші за тебе краще живеться? Мені навпаки імпонує в Польщі що нема дуже великого класу бідноти як в Україні. Я особисто за те, щоб всі могли достойно жити, а скільки я заробляю - то вже моя справа.

тоді Вам краще не дивитись статистику:

https://countryeconomy.com/countries/compare/poland/ukraine

Poland: % risk of poverty 14.8%

Ukraine: % risk of poverty 1.4%



тоді Вам краще не дивитись статистику:
https://countryeconomy.com/countries/compare/poland/ukraine
Poland: % risk of poverty 14.8%
Ukraine: % risk of poverty 1.4%

якщо Вам не подобаються сусіди по будинку то завжди можна змінити місце проживання

Додано: Суб 04 бер, 2023 21:26 flyman написав: BIGor написав: https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/4/7391994/

Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.



Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро

Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці.. https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/4/7391994/Некислі такі "біженці". По 180 000 евро на кожну сім'ю... І хто ж обікрав - ті ж українці..

українці з росіянами, не треба принижувати українці з росіянами, не треба принижувати



Поліція повідомила, що в рамках розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян

Ну так, 3 росіянина і 7 українців. Винуваті росіяни.

Додано: Нед 05 бер, 2023 00:18 flyman написав: Чисто з точки зору працівника у східній Європі, то таки так, ліпше залишатися на 50-80К, чим пертися в США на 150-250К, але не все так однозначно і очевидно.
Те що раціонально в короткому горизонті рік-два, скоріше за все є локальним максимумом в далекому горизонті. І на інтервалі 10 років, таки переважно буде ліпше виїхати в США на стартових 150К, чим залишитися в Польщі на 80К.

Те що раціонально в короткому горизонті рік-два, скоріше за все є локальним максимумом в далекому горизонті. І на інтервалі 10 років, таки переважно буде ліпше виїхати в США на стартових 150К, чим залишитися в Польщі на 80К. Чисто з точки зору працівника у східній Європі, то таки так, ліпше залишатися на 50-80К, чим пертися в США на 150-250К, але не все так однозначно і очевидно.Те що раціонально в короткому горизонті рік-два, скоріше за все є локальним максимумом в далекому горизонті. І на інтервалі 10 років, таки переважно буде ліпше виїхати в США на стартових 150К, чим залишитися в Польщі на 80К.

Це приблизно як поїхати у 90-ті працівником на фабрику Панасонік у Японії.

https://countryeconomy.com/countries/co ... nd/ukraine

Poland: % risk of poverty 14.8%

Ukraine: % risk of poverty 1.4% тоді Вам краще не дивитись статистику:Poland: % risk of poverty 14.8%Ukraine: % risk of poverty 1.4%

Вам краще уважніше дивитись. В цій табл. Польща 2021 р., Україна 2020 р.

А зараз у 2023:

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skilki ... 86114.html У свою чергу Світовий банк прогнозує, що до кінця 2023 року 55% населення України житимуть за межею бідності (при довоєнних 2% і цьогорічних 25%). Аналітики вважають, що цей фактор стане додатковим аргументом для виїзду з країни.

Додано: Нед 05 бер, 2023 11:56 slonomag написав:

Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...



Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...



П.С. Это про Испанию. Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...П.С. Это про Испанию.



Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?

Додано: Нед 05 бер, 2023 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство vladimir07 написав: Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?
И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ?

И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ? Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ?

Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.

