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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452453454455
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:06

Re: Еміграція, заробітчанство

vladimir07 написав:
  slonomag написав:
Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...


Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...

П.С. Это про Испанию.


Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?
И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ?
А яка різниця, на 5 чи на 20 років іпотека, головне - це ставка
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:22

  slonomag написав:Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.
Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?
При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?
Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?

Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. :mrgreen:
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