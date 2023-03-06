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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452453454455
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:06

Re: Еміграція, заробітчанство

vladimir07 написав:
  slonomag написав:
Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...


Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...

П.С. Это про Испанию.


Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?
И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ?
А яка різниця, на 5 чи на 20 років іпотека, головне - це ставка
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:22

  slonomag написав:Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.
Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?
При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?
Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?

Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. :mrgreen:
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:36

  vladimir07 написав:
  slonomag написав:Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.
Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?
При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?
Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?

Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.


Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. :mrgreen:


За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.

Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.

Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:19

  beee написав:Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет

Банк рассчитывает риск. Если что продажа даже быстрая, с дисконтом, не пошатнет стойкость банка :)
Тут более интересен кейс с Польшей при 0% первоначального взноса :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:24

  slonomag написав:За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.

Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.

Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо.


А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:28

  beee написав:Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет

Ну в Испании пенсия в 67 лет. И тут пенсионеры побогаче молодых будут так как ипотека выплачена, дети взрослые, на еду уже меньше денег надо, медицина закрывается государством. А средняя пенсия 1000+ на человека, тоесть примерно 2.5к на двоих. Просто по ресторанам могу сказать - среднее разделение молодых 1/3 и 2/3 людей старшего возраста 55+ лет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  vladimir07 написав:А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ?

Да. Но там лимит по времени, вроде до года норм принимают, если старше то уже могут не принять. Тоесть продавать именно перед выездом надо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:31

Re: Еміграція, заробітчанство

В польше у меня приняли договор продажи 2021 без вопросов (давность 1.8 года).
Кто-то говорил через болгарию заводил. вообще ничего не требуют (инфу не проверял)
beee
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Цікава статистика по середнім ЗП по містам Польщі
https://vpolshchi.pl/zarplati-u-pol-shi ... 373145824a
Згідно з останніми даними Головного статистичного управління Польщі, Краків є містом, де можна розраховувати на найвищі зарплати у країні. Про це інформує Rzeczpospolita. Як пояснює видання, це пов'язано з тим, що у Кракові розміщується чимало офісів та представництв міжнародних корпорацій.

Скільки зароляють у Кракові? 8440 злотих брутто - саме на таку середню зарплату можна розраховувати у цьому польському місті. Для порівняння, середній показник у столиці Польщі Варшаві становить 8 396 злотих брутто, згідно з останніми даними GUS про заробітну плату у 18 найбільших містах Польщі, у компаніях, де працює щонайменше десять осіб. Загалом у більшості найбільших міст Польщі середня зарплата коливалася від понад 7000 до 6000 злотих брутто.

Різниця між середніми заробітками в обох містах невелика – 44 злотих. Це вже більше, ніж у Гданську – 275 злотих. Лише в цих трьох містах заробітна плата перевищує 8000 злотих брутто. У наступних трьох містах: Катовіце, Познань та Вроцлав, на початку року вище 7,5 тисяч злотих брутто, пише видання Rzeczpospolita.
BIGor
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