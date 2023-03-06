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#<1 ... 452453454455 Додано: Нед 05 бер, 2023 13:06 Re: Еміграція, заробітчанство vladimir07 написав: slonomag написав:

Ну незнаю, у меня сейчас тоже эта дилемма. Есть квартира 150к, 1/3 сразу, остаток или в ипотеку на 20 лет под 4%, или в течении 3х лет по 3к/месяц. При ипотеке это будет около 600евро в месяц. И вроде хочется по быстрому отстреляться за 3 года и забыть, но с другой стороны 600евро/месяц это вроде как и не накладно, меньше стоимости аренды, а лет через 10 с учетом инфляции, может вообще будет пара походов в магазин, тоесть вообще не заметно для семейного бюджета. И смысл тогда сейчас 3 года в 0 жить, если можно по чуть-чуть до пенсии платить и не напрягаться...



Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...



П.С. Это про Испанию. Мне банк сам названивает и напоминает что денежка на ипотеку для меня уже готова, приходите, забирайте. Я тут всего пол года, правда есть контракт с норм зп в европейской компании, банк видит приход моей зп каждый месяц и баланс. Так что ипотеку взять можно, просто пока в сомнениях, описанных выше...П.С. Это про Испанию.



Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?

И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ? Банк предлагает только два варианта на 20 лет и 3 года, а на 5-10-15 лет с соответствующими выплатами нельзя ?И по первому взносу никакой вариативности, т.е. нельзя заплатить 70% сразу ? А яка різниця, на 5 чи на 20 років іпотека, головне - це ставка А яка різниця, на 5 чи на 20 років іпотека, головне - це ставка Faceless

Модератор Повідомлень: 32758 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7692 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 13:22 slonomag написав: Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.

Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы. Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.



А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?

При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?

Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?



Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.



Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. vladimir07 Повідомлень: 1772 З нами з: 30.01.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 13:36 vladimir07 написав: slonomag написав: Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.

Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы. Не, банк предлагает ипотеку на 20-30 лет. Там минималка для ипотеки от 10 лет и ставка будет выше на меньший срок, тоесть вообще не выгодно. Если уж ипотека, то 20+ лет. А 3 года это владелец предлагает, типа 1/3 сразу и через 3 года полный расчет. Типа рассрочка. Тут такое есть.Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.



А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?

При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?

Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?



Можно и 70% сразу, где же взять их? ) Если бы у меня были 70% чистыми после налогов на руках то я бы уже и так как-то набомжевал по знакомым те 30% и вообще не маялся бы с кредитами, потом в течении 1.5 лет отдал бы.



Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться. А банк максимальный возраст заемщика (лет) какой озвучивают ?При рассрочке платежи нужно было бы на счет прежнего владельца вносить, не наличными отдавать ?Про 70% вы подразумеваете полное наличие суммы на счету в банке, т.е. видна фискальным органам, а не просто в кармане привезти ?Ну не знаю, вы писали что в ЗП, недалеко от моря можно было и по 7куе наколачивать, поэтому может сложиться ощущение, что у богатого ит должно поболее чем полтос заваляться.



За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.



Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.



Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо. За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо. slonomag Повідомлень: 224 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет beee

Повідомлень: 443 З нами з: 17.12.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 14:19 beee написав: Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет

Банк рассчитывает риск. Если что продажа даже быстрая, с дисконтом, не пошатнет стойкость банка

Тут более интересен кейс с Польшей при 0% первоначального взноса Банк рассчитывает риск. Если что продажа даже быстрая, с дисконтом, не пошатнет стойкость банкаТут более интересен кейс с Польшей при 0% первоначального взноса stm

Повідомлень: 3656 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 601 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 14:24 slonomag написав: За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.



Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.



Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо. За возраст я хз, я ведь под себя узнавал, до 40 дают на 30 лет.Чистые деньги это по которым можно подтвердить происхождение. В идеале зп полученная на испанский счет и с оплачеными налогами в Испании. Говорят что в теории можно и с укр ФОП доками отбелить, но по факту банк морозится и говорит "вы лучше на те деньги кушайте, а нам новые покажите с новой зп". Тоесть легализовать старые деньги чуток геморно.Поэтому у меня чистых только 50к, та зп которую завел за последние 9 месяцев и заплатил налоги в Испании. А на деньги с Украины плачу аренду и кушаю как банк посоветовал ) Ну и у меня вообще-то недвига в Украине осталась, машина, я же не распродавался в 0 перед выездом. Хочу купить тут дополнительно к тому что есть в Украине, а не вместо.



А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ? А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ? vladimir07 Повідомлень: 1772 З нами з: 30.01.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 14:28 beee написав: Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет Интересно как банк предполагает платоспособность заёмщика в 70 лет

Ну в Испании пенсия в 67 лет. И тут пенсионеры побогаче молодых будут так как ипотека выплачена, дети взрослые, на еду уже меньше денег надо, медицина закрывается государством. А средняя пенсия 1000+ на человека, тоесть примерно 2.5к на двоих. Просто по ресторанам могу сказать - среднее разделение молодых 1/3 и 2/3 людей старшего возраста 55+ лет. Ну в Испании пенсия в 67 лет. И тут пенсионеры побогаче молодых будут так как ипотека выплачена, дети взрослые, на еду уже меньше денег надо, медицина закрывается государством. А средняя пенсия 1000+ на человека, тоесть примерно 2.5к на двоих. Просто по ресторанам могу сказать - среднее разделение молодых 1/3 и 2/3 людей старшего возраста 55+ лет. slonomag Повідомлень: 224 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство vladimir07 написав: А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ? А если бы продать имущество перед выездом, документы о продаже приняли как подтверждение происхождения ?

Да. Но там лимит по времени, вроде до года норм принимают, если старше то уже могут не принять. Тоесть продавать именно перед выездом надо. Да. Но там лимит по времени, вроде до года норм принимают, если старше то уже могут не принять. Тоесть продавать именно перед выездом надо. slonomag Повідомлень: 224 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 15:31 Re: Еміграція, заробітчанство В польше у меня приняли договор продажи 2021 без вопросов (давность 1.8 года).

Кто-то говорил через болгарию заводил. вообще ничего не требуют (инфу не проверял) beee

Повідомлень: 443 З нами з: 17.12.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 19:17 Re: Еміграція, заробітчанство

https://vpolshchi.pl/zarplati-u-pol-shi ... 373145824a

Згідно з останніми даними Головного статистичного управління Польщі, Краків є містом, де можна розраховувати на найвищі зарплати у країні. Про це інформує Rzeczpospolita. Як пояснює видання, це пов'язано з тим, що у Кракові розміщується чимало офісів та представництв міжнародних корпорацій.



Скільки зароляють у Кракові? 8440 злотих брутто - саме на таку середню зарплату можна розраховувати у цьому польському місті. Для порівняння, середній показник у столиці Польщі Варшаві становить 8 396 злотих брутто, згідно з останніми даними GUS про заробітну плату у 18 найбільших містах Польщі, у компаніях, де працює щонайменше десять осіб. Загалом у більшості найбільших міст Польщі середня зарплата коливалася від понад 7000 до 6000 злотих брутто.



Різниця між середніми заробітками в обох містах невелика – 44 злотих. Це вже більше, ніж у Гданську – 275 злотих. Лише в цих трьох містах заробітна плата перевищує 8000 злотих брутто. У наступних трьох містах: Катовіце, Познань та Вроцлав, на початку року вище 7,5 тисяч злотих брутто, пише видання Rzeczpospolita. Цікава статистика по середнім ЗП по містам Польщі BIGor

Повідомлень: 7348 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1547 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 452453454455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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