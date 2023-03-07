BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.
ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:12
BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.
ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:02
За 25 - это в Бедре макароны на полки выкладывать.
Я вам сходу могу назвать пару десятков компаний с мировым именем, в чьих краковских центрах работают по несколько сотен (а то и тысяч) человек за не самую маленькую зарплату. Есть еще ИТ, хотя не уверен, что они все в статистику попадают. Всех этих людей нужно лечить и строить им жилье, что тоже хорошо оплачивается. Так и живем.
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