BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.
ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:12
BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.
ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:02
За 25 - это в Бедре макароны на полки выкладывать.
Я вам сходу могу назвать пару десятков компаний с мировым именем, в чьих краковских центрах работают по несколько сотен (а то и тысяч) человек за не самую маленькую зарплату. Есть еще ИТ, хотя не уверен, что они все в статистику попадают. Всех этих людей нужно лечить и строить им жилье, что тоже хорошо оплачивается. Так и живем.
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Электрик(мой друг) в 21/22 годах примерно полторы тысячи уе/ мес зарабатывал при курсе 4
Но не в Кракове точно
Работа была сдельно премиальная и ненормированная
Машину себе купил и неплохую, не 25тилетний Опель Корса или Лайнос
Теперь будет на ней таксовать наверно, в Днепродыме и для электриков с работой напряг
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:20
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:06
А вот и статейку свежую подвезли по теме:
(перевод гугла)
Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:14
Гугль звільнив 100 роботів, як тепер жити?
Alphabet's recent layoffs have affected 100 robots.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37
Колись - ще в часи СРСР - студентів університетів лякали тим, що кляті пузаті капіталісти у чорних фраках та в чорних капелюхах придумують нові методи знущання з "робочого класу" - і придумують роботів тільки для того, щоби замінити людей - живих людей!!! - на робочих місцях. Все це розказував студентам, які ніколи в житті не були за кордоном і не мріяли побувати за кордоном, професор, який один раз в житті був за кордонами СРСР. А - можливо - і не був...
Студенти в аудиторії не могли повірити в такий жахливий спосіб знущання з "робочого класу": "От кляті капіталісти, це ж треба таке придумувати????"
х х х
У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker:
"We don't fire anyone in our company."
Купа вакансій...
Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу...
Мудро сказано:
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