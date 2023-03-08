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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:12

BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.

ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:02

  Grand Touring написав:BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.

ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.

За 25 - это в Бедре макароны на полки выкладывать.
Я вам сходу могу назвать пару десятков компаний с мировым именем, в чьих краковских центрах работают по несколько сотен (а то и тысяч) человек за не самую маленькую зарплату. Есть еще ИТ, хотя не уверен, что они все в статистику попадают. Всех этих людей нужно лечить и строить им жилье, что тоже хорошо оплачивается. Так и живем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Электрик(мой друг) в 21/22 годах примерно полторы тысячи уе/ мес зарабатывал при курсе 4
Но не в Кракове точно
Работа была сдельно премиальная и ненормированная
Машину себе купил и неплохую, не 25тилетний Опель Корса или Лайнос
Теперь будет на ней таксовать наверно, в Днепродыме и для электриков с работой напряг
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:20

За 25 - это в Бедре макароны на полки выкладывать.

https://groszi.pl/supermarketi-v-polshe-zarplati/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:06

  Grand Touring написав:https://groszi.pl/supermarketi-v-polshe-zarplati/

А вот и статейку свежую подвезли по теме:
Сектором, который динамично развивался в Кракове в течение многих лет, укрепляя позиции города в отрасли, являются центры совместного обслуживания технологий и бизнеса. На данный момент в городе действует более 260 организаций BPO/SSC, в которых работает около 93 000 человек. В рейтинге Tholons Global Innovation Index 2021 Краков вошел в рейтинг TOP 100 Super Cities, заняв 20-е место — опередив все польские города. Богатое образовательное предложение и качество академического центра, а значит, молодой и высококвалифицированный штат специалистов; богатый выбор офисных помещений (Краков является крупнейшим региональным офисным рынком в стране), удобное расположение и хорошее сообщение с миром (аэропорт, автомагистрали, железная дорога) способствуют созданию соответствующего инвестиционного климата.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/26926 ... WZ5hvPMngU
(перевод гугла)
Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:14

Гугль звільнив 100 роботів, як тепер жити?

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:При цьому криза розгоряється, той же Амазон скоротив вже більше 13 тисяч людей, Нордстром закриває всі магазини в Канаді, теж - 2,5 тис людей

В амазоні як я знаю працює біля 1 млн 300 тис. людей. 13 тис звільнили? серьйозно?
Більшість співробітників в Амазон - ті, що на складах працюють. Їх теж звільняють, часто сезонно.
А ті 13к то з ІТ

Alphabet's recent layoffs have affected 100 robots.

https://fortune.com/2023/02/24/alphabets-layoffs-robots-cleaned-cafeteria/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37

У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker:
"We don't fire anyone in our company."
Купа вакансій...
https://www.docker.com/career-openings/
Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу...
Мудро сказано:
  Gastarbaiter написав:Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:01

  akurt написав:У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker:
"We don't fire anyone in our company."
Купа вакансій...
https://www.docker.com/career-openings/
Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу...
Мудро сказано:
  Gastarbaiter написав:Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.

Щось не бачу жодної вакансії ні у Стамбулі ні в Туреччині, ні в Анталії.
А от в Болгарії, Польщі, Румунії є.
Д - думайте.
flyman
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