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Grand Touring написав:BIGor т.е. примерно 45 злотых в час средняя зарплата в Кракове. Скоро немцы на заработки в Польшу будут ездить.
ПС. Бегло пролистал вакансии, в 25 зл брутто в час среднюю поверю, 45 - нет.
За 25 - это в Бедре макароны на полки выкладывать. Я вам сходу могу назвать пару десятков компаний с мировым именем, в чьих краковских центрах работают по несколько сотен (а то и тысяч) человек за не самую маленькую зарплату. Есть еще ИТ, хотя не уверен, что они все в статистику попадают. Всех этих людей нужно лечить и строить им жилье, что тоже хорошо оплачивается. Так и живем.
Электрик(мой друг) в 21/22 годах примерно полторы тысячи уе/ мес зарабатывал при курсе 4 Но не в Кракове точно Работа была сдельно премиальная и ненормированная Машину себе купил и неплохую, не 25тилетний Опель Корса или Лайнос Теперь будет на ней таксовать наверно, в Днепродыме и для электриков с работой напряг
Сектором, который динамично развивался в Кракове в течение многих лет, укрепляя позиции города в отрасли, являются центры совместного обслуживания технологий и бизнеса. На данный момент в городе действует более 260 организаций BPO/SSC, в которых работает около 93 000 человек. В рейтинге Tholons Global Innovation Index 2021 Краков вошел в рейтинг TOP 100 Super Cities, заняв 20-е место — опередив все польские города. Богатое образовательное предложение и качество академического центра, а значит, молодой и высококвалифицированный штат специалистов; богатый выбор офисных помещений (Краков является крупнейшим региональным офисным рынком в стране), удобное расположение и хорошее сообщение с миром (аэропорт, автомагистрали, железная дорога) способствуют созданию соответствующего инвестиционного климата.
У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker: "We don't fire anyone in our company." Купа вакансій... https://www.docker.com/career-openings/ Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу... Мудро сказано:
Gastarbaiter написав:Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
akurt написав:У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker: "We don't fire anyone in our company." Купа вакансій... https://www.docker.com/career-openings/ Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу... Мудро сказано:
Gastarbaiter написав:Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
Щось не бачу жодної вакансії ні у Стамбулі ні в Туреччині, ні в Анталії. А от в Болгарії, Польщі, Румунії є. Д - думайте.
akurt написав:У понеділок, перебуваючи в Стамбулі, спілкувався з співробітником компанії Docker: "We don't fire anyone in our company." Купа вакансій... https://www.docker.com/career-openings/ Просто треба вміти працювати. Просто треба мати знання для того, щоби взяли на роботу... Мудро сказано:
Gastarbaiter написав:Всех, кто хоть что-то умеет, с руками отрывают.
Щось не бачу жодної вакансії ні у Стамбулі ні в Туреччині, ні в Анталії. А от в Болгарії, Польщі, Румунії є. Д - думайте.
Анталія - це про туризм. Ну який Докер і задротство може бути на морі? Ви ж чули про південний пояс ЄС (Греція, Іспанія, південь Італії) - люди чілять...
Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії. Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці. Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва. Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.
О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто. В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег… Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».