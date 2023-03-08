akurt написав:Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.
Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.
Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.
Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.
О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.
В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…
Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».
з порталу вакансій для ІТ домену УА:
Майже 30 тис. кандидатів у пошуку роботи
+4 тисячі кандидатів за лютий. Динаміка не змінюється.