|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:20
akurt написав:
Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.
Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.
Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.
Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.
О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.
В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…
Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».
з порталу вакансій для ІТ домену УА:Майже 30 тис. кандидатів у пошуку роботи
+4 тисячі кандидатів за лютий. Динаміка не змінюється.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30938
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1457 раз.
- Подякували: 2625 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 18:36
akurt написав:
Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.
Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.
Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.
Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.
О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.
В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…
Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».
А що означає ось це "відправив
родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42010
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:11
airmax78 написав:
А що означає ось це "відправив
родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?
Деякі речі часто здаються простими...
Але це не завжди так:
- люди виселяються з квартири - наприклад - у Відні або в Анталії - назавжди (!): треба все здати, все прибрати за собою. Залишити ключі і не забути паспорти....
- у людей - звісно - багато валіз - не у всяке авто влізуть всі валізи, рюкзаки і таке інше...
- треба НЕ підвести
- вчасно довезти в аеропорт...
- у людей із собою песик вартістю в 1000 доларів - чи візьмуть в літак... (Взяли за перевезення 90 доларів - кинулися - а оплатити готівковими євро/доларами не можна - то я оплатив карткою турецького банку
).
- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - а йде реєстрація на рейси не проста - через Париж на Канаду... І багаж оформили до Торонто, а посадкові талони - тільки до Парижа...
- розтлумачити, як переїхати з Термінала 3
в Термінал 1
в Парижі - теж треба знати, слава Богу, я Париж та його аеропорти знаю... Розтлумачив...
-зробити фото на сходах на посадку та відправити старшій дитині в родині, яка чекає в Канаді на батьків та братика малого
- треба ж...
А взагалі Ваше питання не дивує: наші люди звикли топити інших - про ніяку допомогу мова не йде - тому проста допомога НАШИМ людЯм від наших людей
- викликає нерозуміння...Так і живемо... нічого дивного... У сусіда хата горить - свято!
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 08 бер, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7424
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2988 раз.
- Подякували: 992 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:21
akurt написав:
- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської
А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...
Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.
Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як...
-
042013
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:27
042013 написав: akurt написав:
- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської
А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...
Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.
Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як...
там поки що дають халявні 3 тис канадійських долярів на дорослого і 1500 на личинку (на собаку нажаль Канада не дає, мабуть не люблять там тварин), до літа вистачить, а там ягоди/гриби і до зими якось переб"ються, а тим часом, може яку роботу знайдуть посудомийкою/мувером та коробку з холодильника або ще ліпше, який ржавий ван під житло
В Туреччині дубель пусто (своїм не вистачає)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30938
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1457 раз.
- Подякували: 2625 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 бер, 2023 19:36
Гарне запитання від 042013 і відповідь буде.
Головне не читати ДУРНЮ (чергову) від безробітної летючої миші: там все погано, точніше ДУЖЕ погано...
Справа "чиста":
- родина: батько мати та двоє синів жили в Україні в обласному центрі;
- влітку 2021 року відвідали вперше Туреччину та буквально "влюбилися";
- все все все все залишили в Україні та виїхали в Туреччину, в Анталію в 2021 році (в 2021!!!).
- орендували квартиру 2+1 за 4000 лір (тоді близько 300 доларів) - та почати шукати роботу - знайшли!!! Признаюся чесно: знайти роботу і я допомагав, та й самі НЕ ЛІНИВІ. Працьовити.
- але часи змінилися: війна в Україні - раз, ціна оренди квартир почала зростати з 4 000 лір до 14 000 лір.
- саме тут я і сказва, що треба щось змінювати.
- за моєю наводкою написали запити в Велику Британію - але пізно - вже не отримали відповіді. Хто не встиг у Велику Британію - той запізнився!
- я запропонував заповнити Заявку на візу в Канаду - самі і зробили.
- тут канадці трохи "повипендрювалися": мамі та сину в 20 років візу дали, а батькові та молодшому сину не давали тривалий термін.
- я порадив СТАРШОМУ вилетіти самому - вже дорослий!
- він вилетів з Анталії в Канаду ще в грудні - з 3 січня почав працювати вже, заробляти гроші...
- ну ось і батько+мати+молодший син вже полетіли...
Тут що головним є:
- вони з того міста України, де я і народився та виріс. Не чужі - так би мовити...
- роботящі реально: старший син з 15 років вже працював в Україні - я відразу сказав, що не пропаде... Перехестилися разом всі: не перетворитися ж на летючу мишу...
Ще найголовніше: НІЧОГО не втрачають, починаючи нове життя...
Я вам навіть по секрету скажу: на трьох сьогодні в них НЕ було по 10 000 євро на людину для безпроблемного вивозу з Туреччини та ввезення в Канаду без декларування... Грошви особливої не було...
P.S. Домовилися якось зустрітися в Канаді... Хто зна... Може і зустрінемося...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7424
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2988 раз.
- Подякували: 992 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|