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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 454455456457 Додано: Сер 08 бер, 2023 14:20 akurt написав: Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.

Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.

Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.

Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.



О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.

В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…

Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря». Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».





з порталу вакансій для ІТ домену УА:



Майже 30 тис. кандидатів у пошуку роботи

+4 тисячі кандидатів за лютий. Динаміка не змінюється. з порталу вакансій для ІТ домену УА:Майже 30 тис. кандидатів у пошуку роботи+4 тисячі кандидатів за лютий. Динаміка не змінюється. flyman

Повідомлень: 30938 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1457 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 бер, 2023 18:36 akurt написав: Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.

Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.

Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.

Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.



О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.

В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…

Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря». Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».

А що означає ось це "відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що? А що означає ось це "родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що? airmax78 Повідомлень: 42010 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 бер, 2023 19:11 airmax78 написав: А що означає ось це "відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що? А що означає ось це "родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?

Деякі речі часто здаються простими...

Але це не завжди так:

- люди виселяються з квартири - наприклад - у Відні або в Анталії - назавжди (!): треба все здати, все прибрати за собою. Залишити ключі і не забути паспорти....

- у людей - звісно - багато валіз - не у всяке авто влізуть всі валізи, рюкзаки і таке інше...

- треба НЕ підвести - вчасно довезти в аеропорт...

- у людей із собою песик вартістю в 1000 доларів - чи візьмуть в літак... (Взяли за перевезення 90 доларів - кинулися - а оплатити готівковими євро/доларами не можна - то я оплатив карткою турецького банку).

- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - а йде реєстрація на рейси не проста - через Париж на Канаду... І багаж оформили до Торонто, а посадкові талони - тільки до Парижа...

- розтлумачити, як переїхати з Термінала 3 в Термінал 1 в Парижі - теж треба знати, слава Богу, я Париж та його аеропорти знаю... Розтлумачив...

-зробити фото на сходах на посадку та відправити старшій дитині в родині, яка чекає в Канаді на батьків та братика малого - треба ж...



А взагалі Ваше питання не дивує: наші люди звикли топити інших - про ніяку допомогу мова не йде - тому проста допомога НАШИМ людЯм від наших людей - викликає нерозуміння...

Так і живемо... нічого дивного... У сусіда хата горить - свято! Деякі речі часто здаються простими...Але це не завжди так:- люди виселяються з квартири - наприклад - у Відні або в Анталії - назавжди (!): треба все здати, все прибрати за собою. Залишити ключі і не забути паспорти....- у людей - звісно - багато валіз - не у всяке авто влізуть всі валізи, рюкзаки і таке інше...- треба- вчасно довезти в аеропорт...- у людей із собою песик вартістю в 1000 доларів - чи візьмуть в літак... (Взяли за перевезення 90 доларів - кинулися - а оплатити готівковими євро/доларами не можна - то я оплатив карткою турецького банку).- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - а йде реєстрація на рейси не проста - через Париж на Канаду... І багаж оформили до Торонто, а посадкові талони - тільки до Парижа...- розтлумачити, як переїхати з Термінала 3 в Термінал 1 в Парижі - теж треба знати, слава Богу, я Париж та його аеропорти знаю... Розтлумачив...-зробити фото на сходах на посадку та відправити старшій дитині в родині,- треба ж...А взагалі Ваше питання не дивує: наші люди звикли топити інших - про ніяку допомогу мова не йде - тому проста- викликає нерозуміння... Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 бер, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7424 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2988 раз. Подякували: 992 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 бер, 2023 19:21 akurt написав: - люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської

А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...



Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.



Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як... А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як... 042013 Повідомлень: 167 З нами з: 22.07.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 бер, 2023 19:27 042013 написав: akurt написав: - люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської

А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...



Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.



Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як... А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як...

там поки що дають халявні 3 тис канадійських долярів на дорослого і 1500 на личинку (на собаку нажаль Канада не дає, мабуть не люблять там тварин), до літа вистачить, а там ягоди/гриби і до зими якось переб"ються, а тим часом, може яку роботу знайдуть посудомийкою/мувером та коробку з холодильника або ще ліпше, який ржавий ван під житло



В Туреччині дубель пусто (своїм не вистачає) там поки що дають халявні 3 тис канадійських долярів на дорослого і 1500 на личинку (на собаку нажаль Канада не дає, мабуть не люблять там тварин), до літа вистачить, а там ягоди/гриби і до зими якось переб"ються, а тим часом, може яку роботу знайдуть посудомийкою/мувером та коробку з холодильника або ще ліпше, який ржавий ван під житлоВ Туреччині дубель пусто (своїм не вистачає) flyman

Повідомлень: 30938 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1457 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 бер, 2023 19:36 Гарне запитання від 042013 і відповідь буде.

Головне не читати ДУРНЮ (чергову) від безробітної летючої миші: там все погано, точніше ДУЖЕ погано...



Справа "чиста":

- родина: батько мати та двоє синів жили в Україні в обласному центрі;

- влітку 2021 року відвідали вперше Туреччину та буквально "влюбилися";

- все все все все залишили в Україні та виїхали в Туреччину, в Анталію в 2021 році (в 2021!!!).

- орендували квартиру 2+1 за 4000 лір (тоді близько 300 доларів) - та почати шукати роботу - знайшли!!! Признаюся чесно: знайти роботу і я допомагав, та й самі НЕ ЛІНИВІ. Працьовити.

- але часи змінилися: війна в Україні - раз, ціна оренди квартир почала зростати з 4 000 лір до 14 000 лір.

- саме тут я і сказва, що треба щось змінювати.

- за моєю наводкою написали запити в Велику Британію - але пізно - вже не отримали відповіді. Хто не встиг у Велику Британію - той запізнився!

- я запропонував заповнити Заявку на візу в Канаду - самі і зробили.

- тут канадці трохи "повипендрювалися": мамі та сину в 20 років візу дали, а батькові та молодшому сину не давали тривалий термін.

- я порадив СТАРШОМУ вилетіти самому - вже дорослий!

- він вилетів з Анталії в Канаду ще в грудні - з 3 січня почав працювати вже, заробляти гроші...

- ну ось і батько+мати+молодший син вже полетіли...



Тут що головним є:

- вони з того міста України, де я і народився та виріс. Не чужі - так би мовити...

- роботящі реально: старший син з 15 років вже працював в Україні - я відразу сказав, що не пропаде... Перехестилися разом всі: не перетворитися ж на летючу мишу...



Ще найголовніше: НІЧОГО не втрачають, починаючи нове життя...

Я вам навіть по секрету скажу: на трьох сьогодні в них НЕ було по 10 000 євро на людину для безпроблемного вивозу з Туреччини та ввезення в Канаду без декларування... Грошви особливої не було...



P.S. Домовилися якось зустрітися в Канаді... Хто зна... Може і зустрінемося... akurt

Повідомлень: 7424 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2988 раз. Подякували: 992 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 454455456457 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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