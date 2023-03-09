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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:20

  akurt написав:Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.
Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.
Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.
Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.

О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.
В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…
Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».



з порталу вакансій для ІТ домену УА:

Майже 30 тис. кандидатів у пошуку роботи
+4 тисячі кандидатів за лютий. Динаміка не змінюється.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:36

  akurt написав:Там по моєму посиланню вище видно, в яких країнах є вакансії.
Там ше треба враховувати різницю в оплаті праці.
Наприклад із спілкування з дітьми моїх приятелів, які працюють в одній і тій же компанії, але в Данії, Канаді та в США - різниця суттєва.
Навіть таке: одна і та ж фірма, але Чикаго та Сан Францисько - різниця в зарплаті може бути - в 2 рази.

О 13-00 відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET. Летять зараз прямо в ці хвилини на Париж, звідти на Торонто.
В Торонто все оформлять та післязавтра відлітають на Вінніпег…
Ще філософ Кант писав: «Відкривають тому, хто стукає, а не тому, хто шукає вакансії для програмістів на курортах Середземного моря».

А що означає ось це "відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:11

  airmax78 написав:А що означає ось це "відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?

Деякі речі часто здаються простими...
Але це не завжди так:
- люди виселяються з квартири - наприклад - у Відні або в Анталії - назавжди (!): треба все здати, все прибрати за собою. Залишити ключі і не забути паспорти....
- у людей - звісно - багато валіз - не у всяке авто влізуть всі валізи, рюкзаки і таке інше...
- треба НЕ підвести - вчасно довезти в аеропорт...
- у людей із собою песик вартістю в 1000 доларів - чи візьмуть в літак... (Взяли за перевезення 90 доларів - кинулися - а оплатити готівковими євро/доларами не можна - то я оплатив карткою турецького банку).
- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - а йде реєстрація на рейси не проста - через Париж на Канаду... І багаж оформили до Торонто, а посадкові талони - тільки до Парижа...
- розтлумачити, як переїхати з Термінала 3 в Термінал 1 в Парижі - теж треба знати, слава Богу, я Париж та його аеропорти знаю... Розтлумачив...
-зробити фото на сходах на посадку та відправити старшій дитині в родині, яка чекає в Канаді на батьків та братика малого - треба ж...

А взагалі Ваше питання не дивує: наші люди звикли топити інших - про ніяку допомогу мова не йде - тому проста допомога НАШИМ людЯм від наших людей - викликає нерозуміння...
Так і живемо... нічого дивного... У сусіда хата горить - свято!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 бер, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:21

  akurt написав:- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської

А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...

Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.

Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як...
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:27

  042013 написав:
  akurt написав:- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської

А вони як взагалі збираються в Канаді жити, я не вибачаюсь? Самі собі геноцід добровільно влаштують голодний там, чі що...

Діти є діти, там написано, шо старша дитина. Але кожен має жити окремо.

Чі вони шо, на шиї в нього будут сидіти, чі як...

там поки що дають халявні 3 тис канадійських долярів на дорослого і 1500 на личинку (на собаку нажаль Канада не дає, мабуть не люблять там тварин), до літа вистачить, а там ягоди/гриби і до зими якось переб"ються, а тим часом, може яку роботу знайдуть посудомийкою/мувером та коробку з холодильника або ще ліпше, який ржавий ван під житло

В Туреччині дубель пусто (своїм не вистачає)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 19:36

Гарне запитання від 042013 і відповідь буде.
Головне не читати ДУРНЮ (чергову) від безробітної летючої миші: там все погано, точніше ДУЖЕ погано...

Справа "чиста":
- родина: батько мати та двоє синів жили в Україні в обласному центрі;
- влітку 2021 року відвідали вперше Туреччину та буквально "влюбилися";
- все все все все залишили в Україні та виїхали в Туреччину, в Анталію в 2021 році (в 2021!!!).
- орендували квартиру 2+1 за 4000 лір (тоді близько 300 доларів) - та почати шукати роботу - знайшли!!! Признаюся чесно: знайти роботу і я допомагав, та й самі НЕ ЛІНИВІ. Працьовити.
- але часи змінилися: війна в Україні - раз, ціна оренди квартир почала зростати з 4 000 лір до 14 000 лір.
- саме тут я і сказва, що треба щось змінювати.
- за моєю наводкою написали запити в Велику Британію - але пізно - вже не отримали відповіді. Хто не встиг у Велику Британію - той запізнився!
- я запропонував заповнити Заявку на візу в Канаду - самі і зробили.
- тут канадці трохи "повипендрювалися": мамі та сину в 20 років візу дали, а батькові та молодшому сину не давали тривалий термін.
- я порадив СТАРШОМУ вилетіти самому - вже дорослий!
- він вилетів з Анталії в Канаду ще в грудні - з 3 січня почав працювати вже, заробляти гроші...
- ну ось і батько+мати+молодший син вже полетіли...

Тут що головним є:
- вони з того міста України, де я і народився та виріс. Не чужі - так би мовити...
- роботящі реально: старший син з 15 років вже працював в Україні - я відразу сказав, що не пропаде... Перехестилися разом всі: не перетворитися ж на летючу мишу...

Ще найголовніше: НІЧОГО не втрачають, починаючи нове життя...
Я вам навіть по секрету скажу: на трьох сьогодні в них НЕ було по 10 000 євро на людину для безпроблемного вивозу з Туреччини та ввезення в Канаду без декларування... Грошви особливої не було...

P.S. Домовилися якось зустрітися в Канаді... Хто зна... Може і зустрінемося...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Акурт, люди не знающие языков заполнили визу UACET, а с аэропортом конечно проблемы возникли. Но ладно, вы про кого не напишите так сразу портрет имбецила последней стадии и тут Вы в белом фраке ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:19

Германія

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:23

  akurt написав:
  airmax78 написав:А що означає ось це "відправив родину наших українців в Канаду по програмі CUAET"? Вони не можуть самі еропорта дістатись чи що?

Деякі речі часто здаються простими...
Але це не завжди так:
- люди виселяються з квартири - наприклад - у Відні або в Анталії - назавжди (!): треба все здати, все прибрати за собою. Залишити ключі і не забути паспорти....
- у людей - звісно - багато валіз - не у всяке авто влізуть всі валізи, рюкзаки і таке інше...
- треба НЕ підвести - вчасно довезти в аеропорт...
- у людей із собою песик вартістю в 1000 доларів - чи візьмуть в літак... (Взяли за перевезення 90 доларів - кинулися - а оплатити готівковими євро/доларами не можна - то я оплатив карткою турецького банку).
- люди не знають ні турецької, ні англійської, ні французської - а йде реєстрація на рейси не проста - через Париж на Канаду... І багаж оформили до Торонто, а посадкові талони - тільки до Парижа...
- розтлумачити, як переїхати з Термінала 3 в Термінал 1 в Парижі - теж треба знати, слава Богу, я Париж та його аеропорти знаю... Розтлумачив...
-зробити фото на сходах на посадку та відправити старшій дитині в родині, яка чекає в Канаді на батьків та братика малого - треба ж...

А взагалі Ваше питання не дивує: наші люди звикли топити інших - про ніяку допомогу мова не йде - тому проста допомога НАШИМ людЯм від наших людей - викликає нерозуміння...
Так і живемо... нічого дивного... У сусіда хата горить - свято!

stm підсумувала.
airmax78
 
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