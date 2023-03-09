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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Люди везде разные.
И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.

В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:
1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.
2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"
3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.
Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53

  akurt написав:
  maza5 написав:Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.

Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.
Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...
Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...
Не розуміє....

Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.
airmax78
 
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  #<1 ... 455456457458
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