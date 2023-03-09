Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 455456457458 Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54 Re: Еміграція, заробітчанство Люди везде разные.

И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.



В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:

1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.

2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"

3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.



Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.

Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды. rjkz

Повідомлень: 14290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7529 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53 akurt написав: maza5 написав: Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи. Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.

Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.

Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...

Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...

Не розуміє.... Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...

Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці. Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці. airmax78 Повідомлень: 42014 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера. 3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.

Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен. По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен. slonomag Повідомлень: 225 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 455456457458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless