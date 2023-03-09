|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54
Люди везде разные.
И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.
В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:
1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.
2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"
3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.
Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.
Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14290
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7529 раз.
- Подякували: 4539 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53
akurt написав: maza5 написав:
Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.
Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.
Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET
...
Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...Не розуміє....
Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42014
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 956 раз.
- Подякували: 5155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46
rjkz написав:
3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.
По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.
Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|