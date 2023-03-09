RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Люди везде разные.
И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.

В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:
1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.
2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"
3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.
Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14290
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7529 раз.
Подякували: 4539 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53

  akurt написав:
  maza5 написав:Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.

Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.
Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...
Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...
Не розуміє....

Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.
airmax78
 
Повідомлень: 42014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.
Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен.
slonomag
 
Повідомлень: 225
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:13

  airmax78 написав:Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.

Так само, як риба шукає де глибше, а людина - де ліпше, так і тут все.
Хтось приїхав рік чи два тому - пожив - і тут раптом відкрилося "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ" - попасти в Канаду без всякого клопоту.

Наприклад, я свого часу отримав візу США з першого разу, а візу в Канаду - не з першого разу.
Видали перший раз папір, де було написано, що підозрюють намір залишитися в Канаді (хоча такого наміру не було).
А тут реально "Вікно можливостей" для людей - легко та майже без проблем.
Гріх не скористатися. Тим більше, що в Туреччині діють правила США: без робочої візи працювати іноземцю НЕ можна. Тут проблема і суттєва...

Або ось інший приклад: з 13-00 до 14-00 просиділи з нашим українцем в StarBuks - розмовляли та вирішували справи - він вже 1/2 року живе в Туреччині - тут і жінка, і дитина, і авто (промовчу про марку авто української реєстрації) - але сказав, що можливо через рік переїде в Іспанію - бо там для нього є робота.
Тому все вірно, тому і гілка має таку назву: "Еміграція, заробітчанство"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7426
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2990 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.
Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.
airmax78
 
Повідомлень: 42014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 455456457458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3711)
09.03.2023 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.