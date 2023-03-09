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#<1 ... 456457458459> Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54 Re: Еміграція, заробітчанство Люди везде разные.

И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.



В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:

1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.

2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"

3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.



Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.

Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды. rjkz

Повідомлень: 14290 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7529 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53 akurt написав: maza5 написав: Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи. Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.

Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.

Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...

Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...

Не розуміє.... Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...

Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці. Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці. airmax78 Повідомлень: 42014 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера. 3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.

Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен. По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен. slonomag Повідомлень: 225 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 14:13 airmax78 написав: Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці. Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.

Так само, як риба шукає де глибше, а людина - де ліпше, так і тут все.

Хтось приїхав рік чи два тому - пожив - і тут раптом відкрилося "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ" - попасти в Канаду без всякого клопоту.



Наприклад, я свого часу отримав візу США з першого разу, а візу в Канаду - не з першого разу.

Видали перший раз папір, де було написано, що підозрюють намір залишитися в Канаді (хоча такого наміру не було).

А тут реально "Вікно можливостей" для людей - легко та майже без проблем.

Гріх не скористатися. Тим більше, що в Туреччині діють правила США: без робочої візи працювати іноземцю НЕ можна. Тут проблема і суттєва...



Або ось інший приклад: з 13-00 до 14-00 просиділи з нашим українцем в StarBuks - розмовляли та вирішували справи - він вже 1/2 року живе в Туреччині - тут і жінка, і дитина, і авто (промовчу про марку авто української реєстрації) - але сказав, що можливо через рік переїде в Іспанію - бо там для нього є робота.

Тому все вірно, тому і гілка має таку назву: "Еміграція, заробітчанство" Так само, як риба шукає де глибше, а людина - де ліпше, так і тут все.Хтось приїхав рік чи два тому - пожив - і тут раптом відкрилося "" - попасти в Канаду без всякого клопоту.Наприклад, я свого часу отримав візу США з першого разу, а візу в Канаду - не з першого разу.Видали перший раз папір, де було написано, що підозрюють намір залишитися в Канаді (хоча такого наміру не було).А тут реально "Вікно можливостей" для людей - легко та майже без проблем.Гріх не скористатися. Тим більше, що в Туреччині діють правила США: без робочої візи працювати іноземцю НЕ можна. Тут проблема і суттєва...Або ось інший приклад: з 13-00 до 14-00 просиділи з нашим українцем в StarBuks - розмовляли та вирішували справи - він вже 1/2 року живе в Туреччині - тут і жінка, і дитина, і авто (промовчу про марку авто української реєстрації) - але сказав, що можливо через рік переїде в Іспанію - бо там для нього є робота.Тому все вірно, тому і гілка має таку назву: " akurt

Повідомлень: 7426 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2990 раз. Подякували: 996 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 15:12 Re: Еміграція, заробітчанство Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби. airmax78 Повідомлень: 42014 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 16:11 Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. gonchik74

Повідомлень: 192 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 16:25 gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Ну цікаво. Тобто люди, які вже роками мешкають закордоном, теж мають усе кидати та повертатися? А за що та де жити в Україні, якщо одразу не мобілізують? Чи може робоче місце в іншій країні буде збережено? Ну цікаво. Тобто люди, які вже роками мешкають закордоном, теж мають усе кидати та повертатися? А за що та де жити в Україні, якщо одразу не мобілізують? Чи може робоче місце в іншій країні буде збережено? Gastarbaiter Повідомлень: 2422 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 16:27 gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

То пише людина, яка зара в Польщі?! То пише людина, яка зара в Польщі?! Bolt Повідомлень: 1672 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захист поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захист

І як організувати перевірку справжності наданих українцями документів чиновниками в Європі? І їм потрібен цей додатковий геморой? І як організувати перевірку справжності наданих українцями документів чиновниками в Європі? І їм потрібен цей додатковий геморой? Дюрі-бачі

Повідомлень: 629 З нами з: 29.07.22 Подякував: 56 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 16:56 airmax78 написав: Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби. Тому і пишу у 5й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!

В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.

Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився.Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. andrijk777

Повідомлень: 4493 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 456457458459> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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