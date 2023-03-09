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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 456457458459>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 05:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Люди везде разные.
И в Украине и в Канаде и в США и в других странах.

В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:
1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.
2. Вторые действуют по принципу "Я дерьмо жрал и ты будешь"
3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

Есть еще 4 тип. Сначала ньюкамеру вроде как помогают, потом используют, потом подставляют.
Поэтому всегда надо быть осторожным и как можно скорее выбираться из эмигрантской среды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:53

  akurt написав:
  maza5 написав:Cat, dog з таким англ. словниковим запасом виїджають до Канади. І вони не імбецили. Просто так склалися обставини, що в рідній країні вони нікому не потрібні, немає роботи.

Ну ще ж ви бачите вище, які цікаві люди: якшо в сусіда хата і не горить, то підійде і підпалить.
Людина навіть "догнати" не може, як це так, що в родині з 4-х осіб хтось та може взяти та заповнити анкету на візу CUAET ...
Людина навіть уявити не може, що таке родина, і як це так: взяти та допомогти ближньому...
Не розуміє....

Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:3. Кого-ж еще наипать как не ньюкамера.

По моему опыту за пол года этих больше всего ) Впаривают такую чухню, которая вообще денег не стоит. Еще и преподносят как одолжение. Типа помогу снять квартиру, по-кентовски всего за 200евро найду ее. По факту заходят на идеалисту (сайт недвиги), выбирают первые попавшиеся 10 вариантов и дают тебе контакты риалторов. Тоесть то что сам можешь за 2 часа сделать. Или берут ситы (типа талоны на прием в больничку/полицию/администрацию) что тоже делается в 2 клика на оф сайте или в приложении.
Единственные украинцы с кем можно нормально общаться, это те, кто приехали как и ты последние пол года. С этими действительно бесплатно обмениваешся инфой, могут помочь в чем-то бесплатно и тд. А все кто тут год и больше относятся к тебе как к понаеху которого грех не развести на пару сотен.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:13

  airmax78 написав:Допомогти - то я розумію. Але складається уявлення ніби Анталія перетворилась на перевалочний пункт на шляху до Північної Америки. Спочатку люди втекли від злиднів до Анталії (в більшості випадків які описує Акурт - задовго до війни), а як з'явилась можливість - втікають з Анталії до Північної Америки... від війни. Біженці.

Так само, як риба шукає де глибше, а людина - де ліпше, так і тут все.
Хтось приїхав рік чи два тому - пожив - і тут раптом відкрилося "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ" - попасти в Канаду без всякого клопоту.

Наприклад, я свого часу отримав візу США з першого разу, а візу в Канаду - не з першого разу.
Видали перший раз папір, де було написано, що підозрюють намір залишитися в Канаді (хоча такого наміру не було).
А тут реально "Вікно можливостей" для людей - легко та майже без проблем.
Гріх не скористатися. Тим більше, що в Туреччині діють правила США: без робочої візи працювати іноземцю НЕ можна. Тут проблема і суттєва...

Або ось інший приклад: з 13-00 до 14-00 просиділи з нашим українцем в StarBuks - розмовляли та вирішували справи - він вже 1/2 року живе в Туреччині - тут і жінка, і дитина, і авто (промовчу про марку авто української реєстрації) - але сказав, що можливо через рік переїде в Іспанію - бо там для нього є робота.
Тому все вірно, тому і гілка має таку назву: "Еміграція, заробітчанство"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.
Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:11

Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:25

  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Ну цікаво. Тобто люди, які вже роками мешкають закордоном, теж мають усе кидати та повертатися? А за що та де жити в Україні, якщо одразу не мобілізують? Чи може робоче місце в іншій країні буде збережено?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:27

  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

То пише людина, яка зара в Польщі?!
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захист

І як організувати перевірку справжності наданих українцями документів чиновниками в Європі? І їм потрібен цей додатковий геморой?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:56

  airmax78 написав:Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.
Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. :D Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!
В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.
Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть.
andrijk777
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