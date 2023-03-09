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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:14

  airmax78 написав:Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.
Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Вам самому не соромно таке писати?
Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік. :?Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?
Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити.
maza5
 
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