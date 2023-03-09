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#<1 ... 456457458459 Додано: Чет 09 бер, 2023 17:14 airmax78 написав: Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби. Тому і пишу у 5й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Вам самому не соромно таке писати?

Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік. Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?

Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити. Вам самому не соромно таке писати?Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік.Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити. maza5 Повідомлень: 324 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 70 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 456457458459 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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