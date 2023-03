Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 457458459460> Додано: Чет 09 бер, 2023 17:14 airmax78 написав: Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Вам самому не соромно таке писати?

Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік. Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?

Повідомлень: 17071 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2117 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 18:20 vitaliian написав: вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс. вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.

Ну якщо запити до жінок як у пана Флаймана, то звичайно нічого не знайде. А на Кіпрі дуже дивно що він нікого не може знайти, дуже молодіжне і тусовочне місце всю весну, літо і початок осені. Ну якщо запити до жінок як у пана Флаймана, то звичайно нічого не знайде. А на Кіпрі дуже дивно що він нікого не може знайти, дуже молодіжне і тусовочне місце всю весну, літо і початок осені. BIGor

Так не заходите на эту ветку, кто же вас сюда гонит. Форум большой, места много.

Или запилите свою личную, по примеру Доллярчика. И будет вам счастье Так не заходите на эту ветку, кто же вас сюда гонит. Форум большой, места много.Или запилите свою личную, по примеру Доллярчика. И будет вам счастье antey1969 1

Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!

В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.

Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився.Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Я таких знаю.

Где-то ездили лет 10, впахивали, пока здоровье было. Потом возвращались: ни друзей, ни контактов. И зачастую крыши над головой тоже нет Я таких знаю.Где-то ездили лет 10, впахивали, пока здоровье было. Потом возвращались: ни друзей, ни контактов. И зачастую крыши над головой тоже нет beee

Повідомлень: 459 З нами з: 17.12.22 Подякував: 43 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 19:04 gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Так не заходите на эту ветку, кто же вас сюда гонит. Форум большой, места много.

Или запилите свою личную, по примеру Доллярчика. И будет вам счастье Так не заходите на эту ветку, кто же вас сюда гонит. Форум большой, места много.Или запилите свою личную, по примеру Доллярчика. И будет вам счастье

Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!

В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.

Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився.Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Я таких знаю.

Где-то ездили лет 10, впахивали, пока здоровье было. Потом возвращались: ни друзей, ни контактов. И зачастую крыши над головой тоже нет Я таких знаю.Где-то ездили лет 10, впахивали, пока здоровье было. Потом возвращались: ни друзей, ни контактов. И зачастую крыши над головой тоже нет

Нагадали моє заробітчанство в Києві... Нагадали моє заробітчанство в Києві... BIGor

Вам самому не соромно таке писати?

Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік. Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?

Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити. Вам самому не соромно таке писати?Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік.Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити.

Вам самому не соромно таке писати?

Ви ж писали, що донатите, 5 тис грн. із зарплатні 8 куе. Так собі патріотизм, якщо чесно. Слова дуже розходяться з ділом. Ви ж писали, що донатите, 5 тис грн. із зарплатні 8 куе. Так собі патріотизм, якщо чесно. Слова дуже розходяться з ділом. BIGor

