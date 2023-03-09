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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:51

  BIGor написав:Нагадали моє заробітчанство в Києві...

Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:10

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А хто буде фінансувати купівлю мегатон всього, що на фронті живе тиждень-місяць максимум і потрібно цього всього на багато міліардів доларів? Ті хто ледь зводять кінці з кінцями в Україні? Або ті хто скористався "вікном можливостей" і знаючи тільки cat and dog намагається побудувати нове щасливе життя в UK, USA або Канаді? Хто?

Ви ж писали, що донатите, 5 тис грн. із зарплатні 8 куе. Так собі патріотизм, якщо чесно. Слова дуже розходяться з ділом.

От ви #@здун. По-перше я казав 15К, по друге зараз це вже мінімум 20К (500-700 євро). По-третє: хто вам казав яка в мене зп? Чому не 16К?
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