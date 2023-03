Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 457458459460 Додано: Чет 09 бер, 2023 19:51 BIGor написав: Нагадали моє заробітчанство в Києві... Нагадали моє заробітчанство в Києві...

Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн stm

Повідомлень: 3658 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 20:10 BIGor написав: airmax78 написав: А хто буде фінансувати купівлю мегатон всього, що на фронті живе тиждень-місяць максимум і потрібно цього всього на багато міліардів доларів? Ті хто ледь зводять кінці з кінцями в Україні? Або ті хто скористався "вікном можливостей" і знаючи тільки cat and dog намагається побудувати нове щасливе життя в UK, USA або Канаді? Хто? А хто буде фінансувати купівлю мегатон всього, що на фронті живе тиждень-місяць максимум і потрібно цього всього на багато міліардів доларів? Ті хто ледь зводять кінці з кінцями в Україні? Або ті хто скористався "вікном можливостей" і знаючи тільки cat and dog намагається побудувати нове щасливе життя в UK, USA або Канаді? Хто?

Ви ж писали, що донатите, 5 тис грн. із зарплатні 8 куе. Так собі патріотизм, якщо чесно. Слова дуже розходяться з ділом. Ви ж писали, що донатите, 5 тис грн. із зарплатні 8 куе. Так собі патріотизм, якщо чесно. Слова дуже розходяться з ділом.

От ви #@здун. По-перше я казав 15К, по друге зараз це вже мінімум 20К (500-700 євро). По-третє: хто вам казав яка в мене зп? Чому не 16К? От ви #@здун. По-перше я казав 15К, по друге зараз це вже мінімум 20К (500-700 євро). По-третє: хто вам казав яка в мене зп? Чому не 16К? airmax78 Повідомлень: 42019 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 20:46

Там вообще занимательные диалог. Наш бизнисмень взял нашего на работу, то 3 недели безплатно стажировался. Взял американца, тот после бесплатного дня, настучал куда следует, Бо хотя-бы 15$ в час должен был ему платить, даже во время стажировки. В Америке обычный кондиционерщик 8к в месяц имеет на 14.40:Там вообще занимательные диалог. Наш бизнисмень взял нашего на работу, то 3 недели безплатно стажировался. Взял американца, тот после бесплатного дня, настучал куда следует, Бо хотя-бы 15$ в час должен был ему платить, даже во время стажировки. Bolt Повідомлень: 1673 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 20:49 [quote="5551335:]

В среде эмигрантов есть 3 основных подхода к ньюкамерам:

1. Одни помогают как могут, сами помнят как было непросто в начале.

Привела цитату, т.к. хочу уточнить: помощь, которую оказивает пан, врядли есть безвозмездной. Пан работает обичним " решальщиком" вопросов для несведущих граждан. И тут, думаю, первий пункт перетекает в третий пункт( по классификации rkjz). Wisznia2021 Повідомлень: 273 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 20:55 gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Wisznia2021 Повідомлень: 273 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 20:59 airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав: Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби. Тому і пишу у 5й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Вам самому не соромно таке писати?

Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік. Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?

Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити. Вам самому не соромно таке писати?Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Перестаньте маніпулювати, що вас там заставили у відрядження виїхати до Відня .Пройшов вже рік.Вже зрозуміло хто ви є. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.Чекаєте коли закінчиться війна, щоб потім приїхати до України та насолоджуватись життям?Ви там писали, що зараз під час війни народжується нова нація справжніх українців?? Ви помиляєтесь.Ця нація завжди була, є і буде. Але з Відня вам це ніколи не побачити.

А хто буде фінансувати купівлю мегатон всього, що на фронті живе тиждень-місяць максимум і потрібно цього всього на багато міліардів доларів? Ті хто ледь зводять кінці з кінцями в Україні? Або ті хто скористався "вікном можливостей" і знаючи тільки cat and dog намагається побудувати нове щасливе життя в UK, USA або Канаді? Хто? А хто буде фінансувати купівлю мегатон всього, що на фронті живе тиждень-місяць максимум і потрібно цього всього на багато міліардів доларів? Ті хто ледь зводять кінці з кінцями в Україні? Або ті хто скористався "вікном можливостей" і знаючи тільки cat and dog намагається побудувати нове щасливе життя в UK, USA або Канаді? Хто?

Знову включаємо маніпуляцію. Можливо ви і донатите , але свою важливість сильно перевищуєте. Скількі і як ви це робите то вже на вашій совісті. Але не треба спекулювати патріотизмом і звинувачити інших людей в чомусь. У каждого своя доля та обставини.

ПС.Людина яка живе на певній території створює ланцюг послуг та споживання...

Навіть ті ФОПи які начебто мало платять податків, на справді підрімують єкономіку.

Купуючи товари та полсуги додатково йде ПДВ в бюджет країни.

ПС.Людина яка живе на певній території створює ланцюг послуг та споживання...

Навіть ті ФОПи які начебто мало платять податків, на справді підрімують єкономіку.

Купуючи товари та полсуги додатково йде ПДВ в бюджет країни.

Так я і в Україні здебільшого імпорт споживав: починаючи з палива і закінчуючи одягом. Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. Так я і в Україні здебільшого імпорт споживав: починаючи з палива і закінчуючи одягом. Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. airmax78 Повідомлень: 42019 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 21:23 maza5 написав: Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. maza5 написав: Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. airmax78 написав: Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.



а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов. vitaliian

