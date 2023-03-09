Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 458459460461 Додано: Чет 09 бер, 2023 22:19 BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Нагадали моє заробітчанство в Києві... Нагадали моє заробітчанство в Києві...

Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн

Нічого не зрозумів з того що Ви сказали. Сума з 2к в Києві трохи менша ніж вартість тут 2к. Так треба трохи докинути. Нічого не зрозумів з того що Ви сказали. Сума з 2к в Києві трохи менша ніж вартість тут 2к. Так треба трохи докинути.

Откуда деньги если Киев только высасывал соки? Откуда деньги если Киев только высасывал соки? stm

Повідомлень: 3660 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 22:23 Grand Touring написав: airmax78 Ви писали, що полюбляєте приймати гарячі ванни з цукатами, а це не імпорт Ви писали, що полюбляєте приймати гарячі ванни з цукатами, а це не імпорт

для ванны он заказывал Evian для ванны он заказывал Evian vitaliian

Повідомлень: 17075 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2117 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:03 gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

це суперечить західним цінностям, ви помилися адресою, вам в Пн.Корею це суперечить західним цінностям, ви помилися адресою, вам в Пн.Корею flyman

Повідомлень: 30948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1462 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:06 vitaliian написав: вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс. вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.

нах йому ті баби з тарганами, поїхав би ліпше в Баню-Луку нах йому ті баби з тарганами, поїхав би ліпше в Баню-Луку flyman

Повідомлень: 30948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1462 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:11 vitaliian написав:

а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов. а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.

Тобто таки цифри реальні:

https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html Тобто таки цифри реальні: flyman

Повідомлень: 30948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1462 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:15 vitaliian написав: Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.

Тем более на остров, каким райским он не был. Макс талантливый человек, а талантливые люди талантливые во всем. Тем более на остров, каким райским он не был. Макс талантливый человек, а талантливые люди талантливые во всем. Grand Touring Повідомлень: 1030 З нами з: 23.03.20 Подякував: 333 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:23 Wisznia2021 написав: gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення. Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення. gonchik74

Повідомлень: 193 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:27 gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення. Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.

Нет, абсолютно. С удивлением узнала что виза UACET это виза W1 - обычная рабочая виза для Канады. Как индусу, так и украинцу дают обычную рабочую визу, которая не препятствует работе с первых дней и путешествиям вне Канады. Хитро. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы. Нет, абсолютно. С удивлением узнала что виза UACET это виза W1 - обычная рабочая виза для Канады. Как индусу, так и украинцу дают обычную рабочую визу, которая не препятствует работе с первых дней и путешествиям вне Канады. Хитро. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы. stm

Повідомлень: 3660 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:33 airmax78 написав: gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Підтримую. Підтримую.



Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. drevlyanin Повідомлень: 1255 З нами з: 01.04.20 Подякував: 455 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 458459460461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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