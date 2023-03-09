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gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
це суперечить західним цінностям, ви помилися адресою, вам в Пн.Корею
vitaliian написав:вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.
нах йому ті баби з тарганами, поїхав би ліпше в Баню-Луку
vitaliian написав: а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.
gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.
Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.
gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.
Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.
Нет, абсолютно. С удивлением узнала что виза UACET это виза W1 - обычная рабочая виза для Канады. Как индусу, так и украинцу дают обычную рабочую визу, которая не препятствует работе с первых дней и путешествиям вне Канады. Хитро. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.
gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
Підтримую.
Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові.