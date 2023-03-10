RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:19

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Нагадали моє заробітчанство в Києві...

Бигор, нельзя так палиться. У вас есть на первый взнос в Польше, потому что собирали на 2к в Киеве. Так что Польша просто очередная ступень к признанию и первому взносу на Манхетн

Нічого не зрозумів з того що Ви сказали. Сума з 2к в Києві трохи менша ніж вартість тут 2к. Так треба трохи докинути.

Откуда деньги если Киев только высасывал соки?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:23

  Grand Touring написав:airmax78 Ви писали, що полюбляєте приймати гарячі ванни з цукатами, а це не імпорт

для ванны он заказывал Evian
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17075
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2117 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:03

  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

це суперечить західним цінностям, ви помилися адресою, вам в Пн.Корею
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:06

  vitaliian написав:вчера встретил приятеля, давно живет на кипре, купил там дом, работает, всем доволен кроме одного, нет личной жизни и возможности ее наладить. Местные аборигенки им не интересуются, он для них индеец из сомали. С русскими связываться не хочет в силу понятных причин, а украинок там нет. Назнакомился с десятком украинок по интернету, приехал на свидания, смотрины или собеседования (не знаю какое тут слово правильное). Готов забрать к себе оплатить перелет через Польшу, короче к большим и малым расходам готов, потому что одному в 50 в другой стране ну очень не кайф. Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.

нах йому ті баби з тарганами, поїхав би ліпше в Баню-Луку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:11

  vitaliian написав:
а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.

Тобто таки цифри реальні:
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30949
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:15

  vitaliian написав: Так что если ехать, то со своим самоваром. Как Макс.

Тем более на остров, каким райским он не был. Макс талантливый человек, а талантливые люди талантливые во всем.
Grand Touring
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 23.03.20
Подякував: 333 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:23

  Wisznia2021 написав:
  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:27

  gonchik74 написав:
  Wisznia2021 написав:
  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.

Нет, абсолютно. С удивлением узнала что виза UACET это виза W1 - обычная рабочая виза для Канады. Как индусу, так и украинцу дают обычную рабочую визу, которая не препятствует работе с первых дней и путешествиям вне Канады. Хитро. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:33

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Підтримую.


Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. :wink:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 01.04.20
Подякував: 455 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:41

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Підтримую.


Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. :wink:


А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись )
adeges
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 14.03.06
Подякував: 353 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 459460461462>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, andrijk777 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (920)
10.03.2023 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.