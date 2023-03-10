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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:51

  adeges написав:
  drevlyanin написав:Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. :wink:


А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись )

всіх хто виїхав з 7.11.1917 та їх нащадків?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:52

  flyman написав:Тобто таки цифри реальні:
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html

Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:58

  fler написав:
  flyman написав:Тобто таки цифри реальні:
https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html

Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.

Так таки так, Білосніжка може забажати повного пансіону, а з семи можна гномів брати по сотці за ліжкомісце в три яруси "валєтом", в результаті плюс-мінус баланс може вийти в нуль, ніби їх і нема.
От тільки Баба-Яга не вписується в бізнес модель.

з.і.
Щось призабув.
Ви ж ніби не фліртуєте і не цікавитеся, а тут знову натякаєте на ролеві ігри якісь: чи то Білосніжка, чи то Баба-Яга, ще й г(н)оміки 7 шт.
Вам мало що хотаб хвастається що має ваш нумерок телефонічний?

з.з.і.
Ви з якою метою інтересуєтеся?
flyman
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  #<1 ... 459460461462
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