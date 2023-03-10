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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:51
adeges написав: drevlyanin написав:
Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові.
А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись )
всіх хто виїхав з 7.11.1917 та їх нащадків?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:52
Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:58
fler написав:
Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.
Так таки так, Білосніжка може забажати повного пансіону, а з семи можна гномів брати по сотці за ліжкомісце в три яруси "валєтом", в результаті плюс-мінус баланс може вийти в нуль, ніби їх і нема.
От тільки Баба-Яга не вписується в бізнес модель.
з.і.
Щось призабув.
Ви ж ніби не фліртуєте і не цікавитеся, а тут знову натякаєте на ролеві ігри якісь: чи то Білосніжка, чи то Баба-Яга, ще й г(н)оміки 7 шт.
Вам мало що хотаб хвастається що має ваш нумерок телефонічний?
з.з.і.
Ви з якою метою інтересуєтеся?
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