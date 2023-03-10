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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 460461462463> Додано: Чет 09 бер, 2023 23:51 adeges написав: drevlyanin написав: Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові. Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові.



А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись ) А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись )

всіх хто виїхав з 7.11.1917 та їх нащадків? всіх хто виїхав з 7.11.1917 та їх нащадків? alter Повідомлень: 1062 З нами з: 14.05.08 Подякував: 337 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:52 flyman написав: Тобто таки цифри реальні:

https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html Тобто таки цифри реальні:

Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися. Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися. fler

Повідомлень: 3623 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 23:58 fler написав: flyman написав: Тобто таки цифри реальні:

https://fi202x.blogspot.com/2023/02/2023.html Тобто таки цифри реальні:

Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися. Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.

Так таки так, Білосніжка може забажати повного пансіону, а з семи можна гномів брати по сотці за ліжкомісце в три яруси "валєтом", в результаті плюс-мінус баланс може вийти в нуль, ніби їх і нема.

От тільки Баба-Яга не вписується в бізнес модель.



з.і.

Щось призабув.

Ви ж ніби не фліртуєте і не цікавитеся, а тут знову натякаєте на ролеві ігри якісь: чи то Білосніжка, чи то Баба-Яга, ще й г(н)оміки 7 шт.

Вам мало що хотаб хвастається що має ваш нумерок телефонічний?



з.з.і.

Ви з якою метою інтересуєтеся? Так таки так, Білосніжка може забажати повного пансіону, а з семи можна гномів брати по сотці за ліжкомісце в три яруси "валєтом", в результаті плюс-мінус баланс може вийти в нуль, ніби їх і нема.От тільки Баба-Яга не вписується в бізнес модель.з.і.Щось призабув.Ви ж ніби не фліртуєте і не цікавитеся, а тут знову натякаєте на ролеві ігри якісь: чи то Білосніжка, чи то Баба-Яга, ще й г(н)оміки 7 шт.Вам мало що хотаб хвастається що має ваш нумерок телефонічний?з.з.і.Ви з якою метою інтересуєтеся? flyman

Повідомлень: 30949 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1462 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 03:27 andrijk777 написав: airmax78 написав: Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.

Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби. Тому і пишу у 5й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті.Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.

Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!

В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.

Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть. Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився.Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики!В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять.Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть.



Так, на всякий случай, Вы отвечаете человеку, который ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ сбрился в Австрию и оттуда изо всех сил любит Украину. Так любит, что аж чего только не придумывает как продать единственную выстраданную квартиру. Как продаст, так и сразу вернется в Киев и прямиком в военкомат.

Пральна? нахрена нужна квартира, если можно жить в блиндаже? Оно как-то и надежней - овноблок от плевка рассыплется, а блиндаж...ммм...да в 4 наката бревна.

Сейчас к знакомым приехал брат из Украины.

Не патриот?

Наверное нет.

Просто васной прошлого года пошел в военкомат. Сам.

Повоевал несколько месяцев. Был тяжело ранен. На лечение и реабилитацию отправили в США. Сейчас уже восстановился, наверное. Работы в райцентре ЗУ, откуда он, не было никогда. Сейчас взяли в украинскую фирму в НЙ.

Так он патриот или нет?

Семья моего друга в Германии, друг воюет с конца марта (или начала апреля) прошлого года. Сам пошел в военкомат. С первого раза не взяли. Двое суток в очереди стоял. Вернулся домой, собрал семью, посадил в поезд, закрыл квартиру и пошел опять в военкомат. На этот раз взяли.

Недавно созванивались, сказал, что жене дал указание цепляться в Германии всеми когтями. Если вернется с войны, то решат где жить, а нет, то чтоб оставалась в Германии.

Он патриот или нет?

У меня соседи- уже давно в США, уже ситизены,отправляют грузы для ЗСУ, собирают деньги,несколько раз летали в Украину с несколькими десятками чемоданов гуманитарки на каждого (сейчас так можно).

Тоже не патриоты? Наверное нет. Флаг только на фасад вывесили, теперь над одной из нй-ских авеню еще один флаг развивается.

Весь НЙ в Украинских флагах. Наверное тоже НЕ патриоты вывесили. И НЕ патриоты отправляют в Украину деньги и грузы на миллионы долларов.

И НЕ патриоты тратят свое время (а оно здесь ценится дороже всего после здоровья) для того, чтобы устраивать митинги в поддержку Украины в центре Манхеттена. И они не бесполезны. Их слышат. И в той поддержке, которую оказывает США, есть и их заслуга.

И в начале войны особенно приходилось объяснять американцам что произошло и почему. И именно те украинцы в СЩА сформировали то мнение среди многих простых американцев, которое привело к тому, что на промежуточных выборах (так называются выборы в Конгресс) пролетело очень много, в основном республиканцев-трампистов, которые были за ограничение или прекращение помощи Украине.

Сорри за многобуквие, на самом деле, я уже давно смирился с тем, что меня приписали к дезертирам, хотя уже несколько лет уже был тут, когда началась война.

Но когда это делают из Вены, то как-то шаблон разрывается - что-то тут не так. Так, на всякий случай, Вы отвечаете человеку, который ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ сбрился в Австрию и оттуда изо всех сил любит Украину. Так любит, что аж чего только не придумывает как продать единственную выстраданную квартиру. Как продаст, так и сразу вернется в Киев и прямиком в военкомат.Пральна? нахрена нужна квартира, если можно жить в блиндаже? Оно как-то и надежней - овноблок от плевка рассыплется, а блиндаж...ммм...да в 4 наката бревна.Сейчас к знакомым приехал брат из Украины.Не патриот?Наверное нет.Просто васной прошлого года пошел в военкомат. Сам.Повоевал несколько месяцев. Был тяжело ранен. На лечение и реабилитацию отправили в США. Сейчас уже восстановился, наверное. Работы в райцентре ЗУ, откуда он, не было никогда. Сейчас взяли в украинскую фирму в НЙ.Так он патриот или нет?Семья моего друга в Германии, друг воюет с конца марта (или начала апреля) прошлого года. Сам пошел в военкомат. С первого раза не взяли. Двое суток в очереди стоял. Вернулся домой, собрал семью, посадил в поезд, закрыл квартиру и пошел опять в военкомат. На этот раз взяли.Недавно созванивались, сказал, что жене дал указание цепляться в Германии всеми когтями. Если вернется с войны, то решат где жить, а нет, то чтоб оставалась в Германии.Он патриот или нет?У меня соседи- уже давно в США, уже ситизены,отправляют грузы для ЗСУ, собирают деньги,несколько раз летали в Украину с несколькими десятками чемоданов гуманитарки на каждого (сейчас так можно).Тоже не патриоты? Наверное нет. Флаг только на фасад вывесили, теперь над одной из нй-ских авеню еще один флаг развивается.Весь НЙ в Украинских флагах. Наверное тоже НЕ патриоты вывесили. И НЕ патриоты отправляют в Украину деньги и грузы на миллионы долларов.И НЕ патриоты тратят свое время (а оно здесь ценится дороже всего после здоровья) для того, чтобы устраивать митинги в поддержку Украины в центре Манхеттена. И они не бесполезны. Их слышат. И в той поддержке, которую оказывает США, есть и их заслуга.И в начале войны особенно приходилось объяснять американцам что произошло и почему. И именно те украинцы в СЩА сформировали то мнение среди многих простых американцев, которое привело к тому, что на промежуточных выборах (так называются выборы в Конгресс) пролетело очень много, в основном республиканцев-трампистов, которые были за ограничение или прекращение помощи Украине.Сорри за многобуквие, на самом деле, я уже давно смирился с тем, что меня приписали к дезертирам, хотя уже несколько лет уже был тут, когда началась война.Но когда это делают из Вены, то как-то шаблон разрывается - что-то тут не так. rjkz

Повідомлень: 14295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7533 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 03:42 Bolt написав: В Америке обычный кондиционерщик 8к в месяц имеет на 14.40:

https://youtu.be/sBiaxAd457A

Там вообще занимательные диалог. Наш бизнисмень взял нашего на работу, то 3 недели безплатно стажировался. Взял американца, тот после бесплатного дня, настучал куда следует, Бо хотя-бы 15$ в час должен был ему платить, даже во время стажировки. В Америке обычный кондиционерщик 8к в месяц имеет на 14.40:Там вообще занимательные диалог. Наш бизнисмень взял нашего на работу, то 3 недели безплатно стажировался. Взял американца, тот после бесплатного дня, настучал куда следует, Бо хотя-бы 15$ в час должен был ему платить, даже во время стажировки.



Не платить за работу в США - преступление.

Нарущать при оплате лейбор ло - преступление.

Нельзя платить меньше минималки штата, нельзя не платить овертайм (к1,5), нельзя не платить спред аурс (даже на партайм, если рабочий день дольше 10 часов, обязаны все что больше 10 платить с к1,5) нельзя не платить с к1,5 работу в федеральные праздники или если праздник выпадает на выходной, то понедельник.

И только тн "русский" бизнес (украинский, русский, узбекский, казахский и тд) пользуется тем, что ньюкамеры не знают этих законов и/или бояться, что если они будут настаивать на своих правах, их уволят (и таки уволят).

Заставляет делать опасную и/или вредную работу, которая оплачивается по совсем другим тарифам и требует отдельной страховки и лайсенса. Не платить за работу в США - преступление.Нарущать при оплате лейбор ло - преступление.Нельзя платить меньше минималки штата, нельзя не платить овертайм (к1,5), нельзя не платить спред аурс (даже на партайм, если рабочий день дольше 10 часов, обязаны все что больше 10 платить с к1,5) нельзя не платить с к1,5 работу в федеральные праздники или если праздник выпадает на выходной, то понедельник.И только тн "русский" бизнес (украинский, русский, узбекский, казахский и тд) пользуется тем, что ньюкамеры не знают этих законов и/или бояться, что если они будут настаивать на своих правах, их уволят (и таки уволят).Заставляет делать опасную и/или вредную работу, которая оплачивается по совсем другим тарифам и требует отдельной страховки и лайсенса. rjkz

Повідомлень: 14295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7533 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 03:56 gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: gonchik74 написав: Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому. Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.

Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення. Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.

Тоді їм прийдеться знову збиратися, щоб зкоригувати видачу 24- го параграфа. Але вони вже багато кому його надали і мабуть " вернуть взад" по чоловікам 18-60 вже неможливо- вже треба тільки чекати дати його закінчення, щоб потім не подовжити. Тоді чоловіки масово будуть проситися в Канаду- може, хоч Канаді буде з цього якась користь:)) Тоді їм прийдеться знову збиратися, щоб зкоригувати видачу 24- го параграфа. Але вони вже багато кому його надали і мабуть " вернуть взад" по чоловікам 18-60 вже неможливо- вже треба тільки чекати дати його закінчення, щоб потім не подовжити. Тоді чоловіки масово будуть проситися в Канаду- може, хоч Канаді буде з цього якась користь:)) Wisznia2021 Повідомлень: 275 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 04:03 Тут два варианта, либо Айр циничный убл…ок , либо он отличный одесский юморист))



Айр, покажите пару сканов ваших эпичных донатов.

Очень сомневаюсь, что одессит будет активно донатить!;) Чукча2

Повідомлень: 2034 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 04:05 stm написав: ЕС ставит тоже обычные рабочие визы. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.

Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного. Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного. Wisznia2021 Повідомлень: 275 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:40 vitaliian написав: maza5 написав: Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. maza5 написав: Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. airmax78 написав: Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.



а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.



ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. rjkz

Повідомлень: 14295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7533 раз. Подякували: 4539 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:45 rjkz написав: ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх, и мой пример Бангладеш никуда не делся.



Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх,Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию vitaliian

Повідомлень: 17081 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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