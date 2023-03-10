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drevlyanin написав:Навіщо ці напівміри? Краще вже так: всім військозобов'язаним, хто виїхав після 23.02.22 місяць на добровільне повернення та обов'язковий запис у "гвардію наступу", для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. Так Долярчик отримає свою місячну відпустку і " стару" премію за бойові.
А чому дискримінація, і лише після 23.02.23? Я пропоную всіх, хто виїхав з 23.02.2010 охопити. І на цьому теж можна не зупинятись )
Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.
Авжеж реальні, чому б і ні? Тільки є нюанс😉 Блохер не каже з ким він живе та чим харчується. Варіанти можуть бути різні. Напр., якщо з Бабою Ягою, то це одне, а якщо з Білосніжкою та сімома гномами, то це зовсім інше. Відповідно, його витрати на себе одного можуть бути такі, як він вказав, а додаткові витрати на інших співмешканців можуть значно відрізнятися.
Так таки так, Білосніжка може забажати повного пансіону, а з семи можна гномів брати по сотці за ліжкомісце в три яруси "валєтом", в результаті плюс-мінус баланс може вийти в нуль, ніби їх і нема. От тільки Баба-Яга не вписується в бізнес модель.
з.і. Щось призабув. Ви ж ніби не фліртуєте і не цікавитеся, а тут знову натякаєте на ролеві ігри якісь: чи то Білосніжка, чи то Баба-Яга, ще й г(н)оміки 7 шт. Вам мало що хотаб хвастається що має ваш нумерок телефонічний?
airmax78 написав:Тому і пишу у 54й раз, що під час війни ця гілка - це дно якесь. Хтось вмирає на фронті, а у когось "є право на офігенне життя" і відкрилось "ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ"... Причому "відкрилось" воно саме завдяки тим, хто вмирає і хто вже загинув на фронті. Бо я подивився би як би українців кудись пускали, якщо б Україну окупували за 3 доби.
Гілка дійсно виглядає як знущання з тих хто залишився. Типу які ви лохи що не змогли втекти з воюючої країни, ось ми красавчики! В людей просто є деяка ностальгія по Україні, тому вони тут(на цьому форумі) сидять. Я взагалі не думаю що людина, яка емігрували просто так(для кращого життя) може називати себе патріотом України. В 99% така людина вже втрачена для України, її діти, а тим більше внуки, ніякого зв'язку(окрім слів) з Україною не матимуть.
Так, на всякий случай, Вы отвечаете человеку, который ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ сбрился в Австрию и оттуда изо всех сил любит Украину. Так любит, что аж чего только не придумывает как продать единственную выстраданную квартиру. Как продаст, так и сразу вернется в Киев и прямиком в военкомат. Пральна? нахрена нужна квартира, если можно жить в блиндаже? Оно как-то и надежней - овноблок от плевка рассыплется, а блиндаж...ммм...да в 4 наката бревна. Сейчас к знакомым приехал брат из Украины. Не патриот? Наверное нет. Просто васной прошлого года пошел в военкомат. Сам. Повоевал несколько месяцев. Был тяжело ранен. На лечение и реабилитацию отправили в США. Сейчас уже восстановился, наверное. Работы в райцентре ЗУ, откуда он, не было никогда. Сейчас взяли в украинскую фирму в НЙ. Так он патриот или нет? Семья моего друга в Германии, друг воюет с конца марта (или начала апреля) прошлого года. Сам пошел в военкомат. С первого раза не взяли. Двое суток в очереди стоял. Вернулся домой, собрал семью, посадил в поезд, закрыл квартиру и пошел опять в военкомат. На этот раз взяли. Недавно созванивались, сказал, что жене дал указание цепляться в Германии всеми когтями. Если вернется с войны, то решат где жить, а нет, то чтоб оставалась в Германии. Он патриот или нет? У меня соседи- уже давно в США, уже ситизены,отправляют грузы для ЗСУ, собирают деньги,несколько раз летали в Украину с несколькими десятками чемоданов гуманитарки на каждого (сейчас так можно). Тоже не патриоты? Наверное нет. Флаг только на фасад вывесили, теперь над одной из нй-ских авеню еще один флаг развивается. Весь НЙ в Украинских флагах. Наверное тоже НЕ патриоты вывесили. И НЕ патриоты отправляют в Украину деньги и грузы на миллионы долларов. И НЕ патриоты тратят свое время (а оно здесь ценится дороже всего после здоровья) для того, чтобы устраивать митинги в поддержку Украины в центре Манхеттена. И они не бесполезны. Их слышат. И в той поддержке, которую оказывает США, есть и их заслуга. И в начале войны особенно приходилось объяснять американцам что произошло и почему. И именно те украинцы в СЩА сформировали то мнение среди многих простых американцев, которое привело к тому, что на промежуточных выборах (так называются выборы в Конгресс) пролетело очень много, в основном республиканцев-трампистов, которые были за ограничение или прекращение помощи Украине. Сорри за многобуквие, на самом деле, я уже давно смирился с тем, что меня приписали к дезертирам, хотя уже несколько лет уже был тут, когда началась война. Но когда это делают из Вены, то как-то шаблон разрывается - что-то тут не так.
Bolt написав:В Америке обычный кондиционерщик 8к в месяц имеет на 14.40: https://youtu.be/sBiaxAd457A Там вообще занимательные диалог. Наш бизнисмень взял нашего на работу, то 3 недели безплатно стажировался. Взял американца, тот после бесплатного дня, настучал куда следует, Бо хотя-бы 15$ в час должен был ему платить, даже во время стажировки.
Не платить за работу в США - преступление. Нарущать при оплате лейбор ло - преступление. Нельзя платить меньше минималки штата, нельзя не платить овертайм (к1,5), нельзя не платить спред аурс (даже на партайм, если рабочий день дольше 10 часов, обязаны все что больше 10 платить с к1,5) нельзя не платить с к1,5 работу в федеральные праздники или если праздник выпадает на выходной, то понедельник. И только тн "русский" бизнес (украинский, русский, узбекский, казахский и тд) пользуется тем, что ньюкамеры не знают этих законов и/или бояться, что если они будут настаивать на своих правах, их уволят (и таки уволят). Заставляет делать опасную и/или вредную работу, которая оплачивается по совсем другим тарифам и требует отдельной страховки и лайсенса.
gonchik74 написав:Я взагалі вважаю, що МЗС має провести роботу з нашими партнерами, щоб всі чоловіки 18-60 без поважних причин (3 дітей, інвалід тощо) не отримували статусу тимчасового захисту. Що, так важко це зробити? А також карт тимяасового та сталого побиту. Посидів 3 місяці в шенгені і або нелегал з витікаючими, або гоу додому.
Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.
Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.
Тоді їм прийдеться знову збиратися, щоб зкоригувати видачу 24- го параграфа. Але вони вже багато кому його надали і мабуть " вернуть взад" по чоловікам 18-60 вже неможливо- вже треба тільки чекати дати його закінчення, щоб потім не подовжити. Тоді чоловіки масово будуть проситися в Канаду- може, хоч Канаді буде з цього якась користь:))
Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.
maza5 написав:Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час.
maza5 написав:Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.
airmax78 написав:Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу.
предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.
а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.
ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики.
rjkz написав:ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики.
в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх, и мой пример Бангладеш никуда не делся.
Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию