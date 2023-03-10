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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:56
rjkz написав: vitaliian написав: maza5 написав:
Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час.
maza5 написав:
Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини.
airmax78 написав:
Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу.
предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.
а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.
ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики.
Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:57
vitaliian написав: rjkz написав:
ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики.
в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх, и мой пример Бангладеш никуда не делся
.
Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию
Я не буду задавать вопрос "при чем тут Бангладеш?" в хз какой раз.
Пардоньте, но вы безнадежны.
Как в том бородатом анекдоте про "поле чудес"
"Якубович:
-от чего будетте страховаться?
-угадал все буквы, не смог прочитать слово".
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:03
rjkz написав:
Пардоньте, но вы безнадежны.
ценность вашей информации на форуме пробило дно. Видимо вы удачно поехали. Не пишите мне больше, ок? Желания общаться с вами нет от слова совсем
. Желаю вам добра.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:09
drevlyanin написав:
для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна.
в т.ч. зарубежного (шутка)
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