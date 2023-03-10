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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 460461462463 Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:56 rjkz написав: vitaliian написав: maza5 написав: Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. Ви кинули свою Батьківщину в дуже тяжкий для неї час. maza5 написав: Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. Людям яким треба Україна знаходяться дома і вони роблять свою справу для функціювання батьківщини. airmax78 написав: Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. Так що не так багато економіка України втрачає від того що я зараз за кордоном живу. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.



а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов. предлагаю переименовать ветку "Макс, моральный портрет, кто он, манипулятор, цинник или патриот?" Нужное подчеркнуть.а если серьезно, на военной ветке я пытался убедить что 7млн беженцев это зло для экономики Украины, каждый потреблял тооваров и услуг в среднем на $200 в месяц, сколько оборота потеряли бизнесы, которые эти товары и услуги предоставляли? С этих денег платились налоги, которые шли бы на армию. Но эти люди поддерживают экономики других стран, хорошо что партнеры нам помогают финансово, а когда перестанут, где бюджет возьмет столько налогов.



ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики.

Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎 Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎 Bolt Повідомлень: 1675 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:57 vitaliian написав: rjkz написав: ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх, и мой пример Бангладеш никуда не делся.



Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх,Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей через обучение-трудоустройство и мотивацию



Я не буду задавать вопрос "при чем тут Бангладеш?" в хз какой раз.

Пардоньте, но вы безнадежны.

Как в том бородатом анекдоте про "поле чудес"

"Якубович:

-от чего будетте страховаться?

-угадал все буквы, не смог прочитать слово". Я не буду задавать вопрос "при чем тут Бангладеш?" в хз какой раз.Пардоньте, но вы безнадежны.Как в том бородатом анекдоте про "поле чудес""Якубович:-от чего будетте страховаться?-угадал все буквы, не смог прочитать слово". rjkz

Повідомлень: 14295 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7533 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:03 rjkz написав: Пардоньте, но вы безнадежны. Пардоньте, но вы безнадежны. ценность вашей информации на форуме пробило дно. Видимо вы удачно поехали. Не пишите мне больше, ок? Желания общаться с вами нет от слова совсем. Желаю вам добра. ценность вашей информации на форуме пробило дно. Видимо вы удачно поехали. Не пишите мне больше, ок?. Желаю вам добра. vitaliian

Повідомлень: 17084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:09 drevlyanin написав: для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. для тих, хто не дослухається-рік штрафбату та конфіскація майна. в т.ч. зарубежного (шутка) в т.ч. зарубежного (шутка) vitaliian

Повідомлень: 17084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2118 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:42 Вчора розмовляв з сусідом, в нього донька з зятем у Вроцлаві. Спочатку винаймали кавалірку за 2200 зл, зара переїхали в велику однушку (в термінології Долярека, яка відчувається як двушка😎) 3000 зета. І то в той час, коли боїшся квартиранту нещасні 500 грн Накинути, щоб не втік🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 1675 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:44 Wisznia2021 написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути. Тут навіть не в " роботі з нашими партнерами" діло, а в тому, що Євросоюзу доведеться змінювати своє законодавство, щоб щось подібне провернути.

Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення. Так а сам тимчасовий захист, в тому виді в якому він надається українцям, не змінене законодавство? Згадайте, як приймалось це рішення.

Тоді їм прийдеться знову збиратися, щоб зкоригувати видачу 24- го параграфа. Але вони вже багато кому його надали і мабуть " вернуть взад" по чоловікам 18-60 вже неможливо- вже треба тільки чекати дати його закінчення, щоб потім не подовжити. Тоді чоловіки масово будуть проситися в Канаду- може, хоч Канаді буде з цього якась користь:)) Тоді їм прийдеться знову збиратися, щоб зкоригувати видачу 24- го параграфа. Але вони вже багато кому його надали і мабуть " вернуть взад" по чоловікам 18-60 вже неможливо- вже треба тільки чекати дати його закінчення, щоб потім не подовжити. Тоді чоловіки масово будуть проситися в Канаду- може, хоч Канаді буде з цього якась користь:))

Якісь вологі мрії щодо рабства певної частини українців... Тому не вартує навіть думати вертатись - 100% буде КНДР з таким "розумним" населенням. Одні "розумники" в 1917 забрали в моїх пращурів землю, інші біжали в Германію після 1917 від таких "розумників", бо були багаті. Якісь вологі мрії щодо рабства певної частини українців... Тому не вартує навіть думати вертатись - 100% буде КНДР з таким "розумним" населенням. Одні "розумники" в 1917 забрали в моїх пращурів землю, інші біжали в Германію після 1917 від таких "розумників", бо були багаті. BIGor

Повідомлень: 7357 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:51 vitaliian написав: rjkz написав: ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. ну что-ж, наконец вы осознали, что количестово население важно для экономики. в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх, и мой пример Бангладеш никуда не делся.



Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал. в текущий момент да, потому что экономика Украины это базар, который процветает в базарный день и уходит в депрессию в выходной. Но системно бесполезные люди не поднимают экономики вверх,Людей надо обучить, трудоустроить, мотивировать, тогда они начнут приносить пользу. Со всем перечисленным у нас проблемы. И резко, за год войны, это сделать невозможно. В краткосрочной перспективе разумнее всего вернуть тот статус кво, который был до 24.02.22, то есть доброволь-принудительно вернуть тех кто выехал.

Попахує якоюсь диктатурщиною. Всі видати по лопаті і велосипеду. І вперед підіймать целіну.

vitaliian написав: В долгосрочной - уменьшить количество бесполезных людей В долгосрочной -

Точно попахує нацизмом... Попахує якоюсь диктатурщиною. Всі видати по лопаті і велосипеду. І вперед підіймать целіну.Точно попахує нацизмом... BIGor

Повідомлень: 7357 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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