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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:42

Вчора розмовляв з сусідом, в нього донька з зятем у Вроцлаві. Спочатку винаймали кавалірку за 2200 зл, зара переїхали в велику однушку (в термінології Долярека, яка відчувається як двушка😎) 3000 зета. І то в той час, коли боїшся квартиранту нещасні 500 грн Накинути, щоб не втік🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14

  Wisznia2021 написав:
  stm написав:ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.

Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.

Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27

Та не будет ни кто выселять.
Немцы (и не только) когда узнают что есть планы у женщин и детей возвращаться, сразу в печаль…это далеко не одна история.

Для Европы хороший шанс омолодиться и украсить генофонд после инквизиций.

Ну а нам, тут на Родине , рылом воротить судьба не позволит, как то будет.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:02

Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.
Просто зачем на других людей пинать.
Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.
А донаты, да…очень много шарлатанов.
Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы.
Чукча2
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