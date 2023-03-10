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#<1 ... 460461462463 Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:42 Вчора розмовляв з сусідом, в нього донька з зятем у Вроцлаві. Спочатку винаймали кавалірку за 2200 зл, зара переїхали в велику однушку (в термінології Долярека, яка відчувається як двушка😎) 3000 зета. І то в той час, коли боїшся квартиранту нещасні 500 грн Накинути, щоб не втік🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 1676 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14 Wisznia2021 написав: stm написав: ЕС ставит тоже обычные рабочие визы. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.

Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного. Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.

Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет slonomag Повідомлень: 226 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27 Та не будет ни кто выселять.

Немцы (и не только) когда узнают что есть планы у женщин и детей возвращаться, сразу в печаль…это далеко не одна история.



Для Европы хороший шанс омолодиться и украсить генофонд после инквизиций.



Ну а нам, тут на Родине , рылом воротить судьба не позволит, как то будет. Чукча2

Повідомлень: 2037 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:02 Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.

Просто зачем на других людей пинать.

Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.

А донаты, да…очень много шарлатанов.

Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы. Чукча2

Повідомлень: 2037 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎 Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎

Коли всі звалять, то хто буде орендувати і кого опалювати ? Коли всі звалять, то хто буде орендувати і кого опалювати Ой+

Повідомлень: 5682 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 881 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53 Чукча2 написав: Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.

Просто зачем на других людей пинать.

Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.

А донаты, да…очень много шарлатанов.

Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы. Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.Просто зачем на других людей пинать.Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.А донаты, да…очень много шарлатанов.Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы.

Да ничем нас особо не заваливают. Дают чтобы фронт не посыпался. Сейчас, вроде, дают чтобы в наступление пошли. Но чтобы делать больше дохлой русни всего надо на порядок больше. Всем же нравится смотреть видосы как оркам на голову валятся гранаты, ВОГИ и мины с дронов. Эти дроны на 90% волонтерские - никто нам их не поставляет. И они как расходный материал, а стоят как автомобиль. Пикапы - кто нам их массово дает? А их нужны тысячи и живут они тоже очень недолго. Поэтому проще всего сказать: кругом воры и мошенники, поэтому идите все нах. А в результате воины на передке будут без глаз, без длинных рук и без колес. Как кацапы. Да ничем нас особо не заваливают. Дают чтобы фронт не посыпался. Сейчас, вроде, дают чтобы в наступление пошли. Но чтобы делать больше дохлой русни всего надо на порядок больше. Всем же нравится смотреть видосы как оркам на голову валятся гранаты, ВОГИ и мины с дронов. Эти дроны на 90% волонтерские - никто нам их не поставляет. И они как расходный материал, а стоят как автомобиль. Пикапы - кто нам их массово дает? А их нужны тысячи и живут они тоже очень недолго. Поэтому проще всего сказать: кругом воры и мошенники, поэтому идите все нах. А в результате воины на передке будут без глаз, без длинных рук и без колес. Как кацапы. airmax78 Повідомлень: 42020 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:18 Ни кто ж не говорит, что не надо помогать.

Каждый должен помогать, посильно.

Донатите , как бизон- респект, если так.



А законы надо ужесточать с верхушки, а не солдатам на фронте за нарушения устава.

И реальные наказания, а не вернули матрас набитый деньгами заму министра, типа одолжил.



Закрыли границы, а кто с баблом, справочка за 10К инвалид второй групы и полетел. Чукча2

Повідомлень: 2037 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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