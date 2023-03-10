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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:42
Вчора розмовляв з сусідом, в нього донька з зятем у Вроцлаві. Спочатку винаймали кавалірку за 2200 зл, зара переїхали в велику однушку (в термінології Долярека, яка відчувається як двушка😎) 3000 зета. І то в той час, коли боїшся квартиранту нещасні 500 грн Накинути, щоб не втік🤦♂️
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14
Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27
Та не будет ни кто выселять.
Немцы (и не только) когда узнают что есть планы у женщин и детей возвращаться, сразу в печаль…это далеко не одна история.
Для Европы хороший шанс омолодиться и украсить генофонд после инквизиций.
Ну а нам, тут на Родине , рылом воротить судьба не позволит, как то будет.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:02
Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.
Просто зачем на других людей пинать.
Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.
А донаты, да…очень много шарлатанов.
Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Коли всі звалять, то хто буде орендувати і кого опалювати ?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53
Да ничем нас особо не заваливают. Дают чтобы фронт не посыпался. Сейчас, вроде, дают чтобы в наступление пошли. Но чтобы делать больше дохлой русни всего надо на порядок больше. Всем же нравится смотреть видосы как оркам на голову валятся гранаты, ВОГИ и мины с дронов. Эти дроны на 90% волонтерские - никто нам их не поставляет. И они как расходный материал, а стоят как автомобиль. Пикапы - кто нам их массово дает? А их нужны тысячи и живут они тоже очень недолго. Поэтому проще всего сказать: кругом воры и мошенники, поэтому идите все нах. А в результате воины на передке будут без глаз, без длинных рук и без колес. Как кацапы.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:18
Ни кто ж не говорит, что не надо помогать.
Каждый должен помогать, посильно.
Донатите , как бизон- респект, если так.
А законы надо ужесточать с верхушки, а не солдатам на фронте за нарушения устава.
И реальные наказания, а не вернули матрас набитый деньгами заму министра, типа одолжил.
Закрыли границы, а кто с баблом, справочка за 10К инвалид второй групы и полетел.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:29
Вы еще потребуйте, чтобы дети замминистра в штурмовые бригады пошли.
Или судьи КС собрались на заседание и волевым решением на ВСУ задонатили)))
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:36
А было б хорошо.
Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.
А хотелось бы наоборот.
Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.
Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:59
Не зря армия была рабоче-крестьянская. С тех пор особо ничего не поменялось. Не спорю, там есть некоторый процент патриотов, но вряд ли он больше 10.
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