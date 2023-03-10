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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:42

Вчора розмовляв з сусідом, в нього донька з зятем у Вроцлаві. Спочатку винаймали кавалірку за 2200 зл, зара переїхали в велику однушку (в термінології Долярека, яка відчувається як двушка😎) 3000 зета. І то в той час, коли боїшся квартиранту нещасні 500 грн Накинути, щоб не втік🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:14

  Wisznia2021 написав:
  stm написав:ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.

Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.

Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:27

Та не будет ни кто выселять.
Немцы (и не только) когда узнают что есть планы у женщин и детей возвращаться, сразу в печаль…это далеко не одна история.

Для Европы хороший шанс омолодиться и украсить генофонд после инквизиций.

Ну а нам, тут на Родине , рылом воротить судьба не позволит, как то будет.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:02

Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.
Просто зачем на других людей пинать.
Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.
А донаты, да…очень много шарлатанов.
Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Вот поэтому, я ещё и в Украине. Когда все посваливают, думаю, без проблем удастся найти непыльную работенку, чтобы иметь скромный довесок к аренде. Ну типа сутки через трое сидеть в какой-нибудь котельне смотреть на манометр, чтобы не рвануло😎

Коли всі звалять, то хто буде орендувати і кого опалювати :shock: ?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:53

  Чукча2 написав:Не, он все таки хороший человек, видно что за Родину переживает…хоть и за окнами виденских ресторанов.
Просто зачем на других людей пинать.
Каждый сам решает, как ему быть когда беда пришла.
А донаты, да…очень много шарлатанов.
Союзники всем нас заливают, просто надо меньше воровать и вводить расстрел за кражи и яйца по 17 гр. и все на фронте у ребят будет, для работы.

Да ничем нас особо не заваливают. Дают чтобы фронт не посыпался. Сейчас, вроде, дают чтобы в наступление пошли. Но чтобы делать больше дохлой русни всего надо на порядок больше. Всем же нравится смотреть видосы как оркам на голову валятся гранаты, ВОГИ и мины с дронов. Эти дроны на 90% волонтерские - никто нам их не поставляет. И они как расходный материал, а стоят как автомобиль. Пикапы - кто нам их массово дает? А их нужны тысячи и живут они тоже очень недолго. Поэтому проще всего сказать: кругом воры и мошенники, поэтому идите все нах. А в результате воины на передке будут без глаз, без длинных рук и без колес. Как кацапы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:18

Ни кто ж не говорит, что не надо помогать.
Каждый должен помогать, посильно.
Донатите , как бизон- респект, если так.

А законы надо ужесточать с верхушки, а не солдатам на фронте за нарушения устава.
И реальные наказания, а не вернули матрас набитый деньгами заму министра, типа одолжил.

Закрыли границы, а кто с баблом, справочка за 10К инвалид второй групы и полетел.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:29

  Чукча2 написав:Ни кто ж не говорит, что не надо помогать.
Каждый должен помогать, посильно.
Донатите , как бизон- респект, если так.

А законы надо ужесточать с верхушки, а не солдатам на фронте за нарушения устава.
И реальные наказания, а не вернули матрас набитый деньгами заму министра, типа одолжил.

Закрыли границы, а кто с баблом, справочка за 10К инвалид второй групы и полетел.

Вы еще потребуйте, чтобы дети замминистра в штурмовые бригады пошли.
Или судьи КС собрались на заседание и волевым решением на ВСУ задонатили)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:36

А было б хорошо.
Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.
А хотелось бы наоборот.
Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.

Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:59

Не зря армия была рабоче-крестьянская. С тех пор особо ничего не поменялось. Не спорю, там есть некоторый процент патриотов, но вряд ли он больше 10.
Bolt
 
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