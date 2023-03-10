Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…
Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.
А так имеем, что имеем.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:03
Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…
Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.
А так имеем, что имеем.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:08
Вот именно. Смотришь на все это и лумаешь:уже съябывать или немного подождать.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:10
А воинам нашим, низкий поклон, до земли.
Хочется верить, что реки крови не зря будут пролиты, и хоть наши дети поживут по человечески.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:23
Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе.
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