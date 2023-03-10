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#<1 ... 461462463464 Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:03 Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…

Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.



А так имеем, что имеем. Чукча2

Повідомлень: 2041 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:08 Чукча2 написав: Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…

Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.



А так имеем, что имеем. Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.А так имеем, что имеем.

Вот именно. Смотришь на все это и лумаешь:уже съябывать или немного подождать. Вот именно. Смотришь на все это и лумаешь:уже съябывать или немного подождать. Bolt Повідомлень: 1678 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:10 А воинам нашим, низкий поклон, до земли.

Хочется верить, что реки крови не зря будут пролиты, и хоть наши дети поживут по человечески. Чукча2

Повідомлень: 2041 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:23 Чукча2 написав: А было б хорошо.

Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.

А хотелось бы наоборот.

Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.



Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть. А было б хорошо.Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.А хотелось бы наоборот.Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.

Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых. Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых. airmax78 Повідомлень: 42021 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:37 Re: Еміграція, заробітчанство Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе. beee

Повідомлень: 464 З нами з: 17.12.22 Подякував: 43 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 461462463464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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