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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:03
Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…
Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.
А так имеем, что имеем.
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Чукча2
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:08
Чукча2 написав:
Я больше чем уверен, что строй верхушка правовую страну (хотя бы с 2004 года)с крепким духом нацию…
Где общество чувствует себя уверенно, а каждый человек нужным…эти гниды и не думали бы сюда соваться.
А так имеем, что имеем.
Вот именно. Смотришь на все это и лумаешь:уже съябывать или немного подождать.
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Bolt
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:10
А воинам нашим, низкий поклон, до земли.
Хочется верить, что реки крови не зря будут пролиты, и хоть наши дети поживут по человечески.
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Чукча2
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:23
Чукча2 написав:
А было б хорошо.
Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.
А хотелось бы наоборот.
Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.
Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.
Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:37
Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе.
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beee
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:08
airmax78 написав: Чукча2 написав:
А было б хорошо.
Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.
А хотелось бы наоборот.
Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.
Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.
Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых.
Живописный у вас круг знакомств.
Тоже, "по принуждению" общаетесь?
У меня что-то таких знакомств не было. Где вы их находите?
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rjkz
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:15
rjkz написав: airmax78 написав: Чукча2 написав:
А было б хорошо.
Просто , как всегда…простака под руки и в военкомат, а себе матрас туго набитый.
А хотелось бы наоборот.
Кознокрада на фронт, отмыть кровью долг, а народу матрас.
Поэтому и уезжают люди, устали на это смотреть.
Да, но люди должны себя спросить: а что они сделали чтобы это изменить, а не просто смотреть на это? А то пока я вижу, что среди тех кто массово валит, в основном, те, кто сначала был "за стабильость и Виктора Хфедоровича", потом "за конституционную смену власти а не вот это вот что вы устроили на Майдане", а копнешь глубже - так и вообще сидели на схемах в той или иной степени. А сейчас блд вдруг резко "устали на это смотреть". По крайней мере такое вижу среди своих бывших знакомых.
Живописный у вас круг знакомств.
Тоже, "по принуждению" общаетесь?
У меня что-то таких знакомств не было. Где вы их находите?
У меня круг знакомств очень узкий. А эти, кто уже свалили - это из одесских - друзья родственников жены. И слово "бывших
" вы, конечно, не разглядели.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:55
flyman
Людина, яка донатить, заслуговує на повагу. Коло знайомств ні про що не говорить. Інша справа - коло друзів.
Мені Вас дуже шкода, flyman. Розумні люди дають Вам цінні поради (не слухати Соскіна&Чаплигу, зайнятися корисними справами замість цілодобового кнопання дурниць на форумі тощо), але Ви їх «не чуєте». Намагалася пояснити про 140/на місяць, але Ваші фантазії розігралися геть не в той бік. Більше нічого не пояснюватиму (Ви все одно не розумієте мене).
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fler
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:14
beee написав:
Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе.
А в Польше что будет делать?
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stm
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:25
stm написав: beee написав:
Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе.
А в Польше что будет делать?
Буде жалітися, що в Німеччині давали 400 євро.
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Gastarbaiter
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