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#<1 ... 462463464465 Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:24 fler написав: . Намагалася пояснити про 140/на місяць, але Ваші фантазії розігралися . . Намагалася пояснити про 140/на місяць, але Ваші фантазії розігралися .

На 140 і залишається, що фантазувати не покладаючи рук.

Навіть філіпінка зрозуміє, що персонаж називає дітей личинками і втече від такого ондрюші. На 140 і залишається, що фантазувати не покладаючи рук.Навіть філіпінка зрозуміє, що персонаж називає дітей личинками і втече від такого ондрюші. Hotab

Повідомлень: 8679 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: stm написав: beee написав: Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе. Знакомая в Германии говорит, что с мая всё, выселяют. Год пребывания в Германии: язык неподвластен, ментальность страшно удручает. Кароч, сваливает в Польшу, в надежде купить хату за 75 куе.

А в Польше что будет делать? А в Польше что будет делать?

Буде жалітися, що в Німеччині давали 400 євро. Буде жалітися, що в Німеччині давали 400 євро. Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Востаннє редагувалось beee в П'ят 10 бер, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз. beee

Повідомлень: 466 З нами з: 17.12.22 Подякував: 43 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство Соседи ездили с детьми в Варшаву за загранпаспортами. Говорят, такое ощущение, как будто в Киев приехали - кругом наша речь: и на улице, и в кафе, и в магазинах. antey1969 1

Повідомлень: 11785 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3515 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:43 beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Выучить язык. Польский/немецкий/английский - хоть какой. И идти работать фин. диром. Не думаю, что "полтос" для фин. дира - это уже приговор.

Собственно, "не международных" профессий не так уж и много. Большинство людей вполне могло бы заниматься тем, что они лучше всего умеют делать, и в другой стране. Ну а уж за год хоть как-то выучить язык (на достаточном для работы уровне) вполне возможно. Если, конечно, захотеть. Ну а если вначале 2-3 месяца ждать, что все закончится, потом еще 3-4 месяца раздумывать "а хочу ли я оставаться в Германии?", потом еще пару месяцев раскачиваться, то глядишь - год уже и прошел, а знания языка 0.

Знаю одного человека, уже несколько лет в Греции живет нелегалом. Здоровый дядька в самом расцвете сил, как говорят. Сидит на шее у мамы и жены. Официально работать не может, очевидно. Неофициально не хочет (платят мало, я лучше дома посижу). Язык знает на уровне "заказать еду в кафе" и не учит. Ждет возможности легализоваться, тогда, говорит, и буду учить. То, что в тот момент, уже зная язык, он смог бы сразу искать нормальную работу, а так еще какое-то время посидит на диване, человека вообще не напрягает. Выучить язык. Польский/немецкий/английский - хоть какой. И идти работать фин. диром. Не думаю, что "полтос" для фин. дира - это уже приговор.Собственно, "не международных" профессий не так уж и много. Большинство людей вполне могло бы заниматься тем, что они лучше всего умеют делать, и в другой стране. Ну а уж за год хоть как-то выучить язык (на достаточном для работы уровне) вполне возможно. Если, конечно, захотеть. Ну а если вначале 2-3 месяца ждать, что все закончится, потом еще 3-4 месяца раздумывать "а хочу ли я оставаться в Германии?", потом еще пару месяцев раскачиваться, то глядишь - год уже и прошел, а знания языка 0.Знаю одного человека, уже несколько лет в Греции живет нелегалом. Здоровый дядька в самом расцвете сил, как говорят. Сидит на шее у мамы и жены. Официально работать не может, очевидно. Неофициально не хочет (платят мало, я лучше дома посижу). Язык знает на уровне "заказать еду в кафе" и не учит. Ждет возможности легализоваться, тогда, говорит, и буду учить. То, что в тот момент, уже зная язык, он смог бы сразу искать нормальную работу, а так еще какое-то время посидит на диване, человека вообще не напрягает. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 10 бер, 2023 17:53, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2425 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:53 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Выучить язык. Польский/немецкий/английский - хоть какой. И идти работать фин. диром. Не думаю, что "полтос" для фин. дира - это уже приговор. Выучить язык. Польский/немецкий/английский - хоть какой. И идти работать фин. диром. Не думаю, что "полтос" для фин. дира - это уже приговор. Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.

В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде.



Я говорил с двумя нотариусами, юристами, когда на сделках был. Далеко не всё можно иностранцу, далеко не всё. Туда, где, регулируется государством, не пустят, вы что. А частник никогда не возьмёт иммигранта на ответственную должность.

В Германии, если открывается новая, современная пекарня, например, рядом со старой, немцы будут ходить в старую Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде.Я говорил с двумя нотариусами, юристами, когда на сделках был. Далеко не всё можно иностранцу, далеко не всё. Туда, где, регулируется государством, не пустят, вы что. А частник никогда не возьмёт иммигранта на ответственную должность.В Германии, если открывается новая, современная пекарня, например, рядом со старой, немцы будут ходить в старую beee

Повідомлень: 466 З нами з: 17.12.22 Подякував: 43 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:00 beee написав: Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.

В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде

Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.

Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять. Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять. Gastarbaiter Повідомлень: 2425 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 462463464465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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