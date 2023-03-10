На 140 і залишається, що фантазувати не покладаючи рук.
Навіть філіпінка зрозуміє, що персонаж називає дітей личинками і втече від такого ондрюші.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:24
Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Востаннє редагувалось beee в П'ят 10 бер, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Соседи ездили с детьми в Варшаву за загранпаспортами. Говорят, такое ощущение, как будто в Киев приехали - кругом наша речь: и на улице, и в кафе, и в магазинах.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:43
Выучить язык. Польский/немецкий/английский - хоть какой. И идти работать фин. диром. Не думаю, что "полтос" для фин. дира - это уже приговор.
Собственно, "не международных" профессий не так уж и много. Большинство людей вполне могло бы заниматься тем, что они лучше всего умеют делать, и в другой стране. Ну а уж за год хоть как-то выучить язык (на достаточном для работы уровне) вполне возможно. Если, конечно, захотеть. Ну а если вначале 2-3 месяца ждать, что все закончится, потом еще 3-4 месяца раздумывать "а хочу ли я оставаться в Германии?", потом еще пару месяцев раскачиваться, то глядишь - год уже и прошел, а знания языка 0.
Знаю одного человека, уже несколько лет в Греции живет нелегалом. Здоровый дядька в самом расцвете сил, как говорят. Сидит на шее у мамы и жены. Официально работать не может, очевидно. Неофициально не хочет (платят мало, я лучше дома посижу). Язык знает на уровне "заказать еду в кафе" и не учит. Ждет возможности легализоваться, тогда, говорит, и буду учить. То, что в тот момент, уже зная язык, он смог бы сразу искать нормальную работу, а так еще какое-то время посидит на диване, человека вообще не напрягает.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 10 бер, 2023 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.
В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде.
Я говорил с двумя нотариусами, юристами, когда на сделках был. Далеко не всё можно иностранцу, далеко не всё. Туда, где, регулируется государством, не пустят, вы что. А частник никогда не возьмёт иммигранта на ответственную должность.
В Германии, если открывается новая, современная пекарня, например, рядом со старой, немцы будут ходить в старую
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:00
Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.
Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Тут ещё, говорят, бытовые траблы накладываются. Женщины с детьми возятся, не до учёбы
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:07
Легко - это вряд-ли.
Процентов 20 с нуля после года упорных занятий сдадут, еще стольким же упорным В1 натянут чтобы поскорее выпихнуть на рынок труда. Среди молодежи с высшим образованием и мотивацией процент будет выше, среди 40+ ниже.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:19
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:39
Фігню ви пишете повну. Народ має владу яку заслужив.
А "эти гниды" якраз і сунулись в ті країни які пішли "не тим шляхом"(тобто демократичним) - Грузія, Україна. + Вірменія(частково).
Якби ми пішли шляхом Білорусі(чи Росії) до нас би точно ніхто не сунувся.
Але до вас все-рівно це не дійде, у вас у всьому буде винувата "верхушка".
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