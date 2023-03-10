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#<1 ... 463464465466 Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:41 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.



Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.

Как в другой стране всё заново начинать хз Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.Как в другой стране всё заново начинать хз beee

Повідомлень: 468 З нами з: 17.12.22 Подякував: 43 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:55 slonomag написав: Wisznia2021 написав: stm написав: ЕС ставит тоже обычные рабочие визы. ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.

Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного. Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.

Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет

В Німеччині до війни на блакитну карту треба було зп 48 чи 49 в рік і професія зі списку необхідних. Потім, здається, підняли рівень зп і тепер читала, що 58 тис євро на рік. В Німеччині до війни на блакитну карту треба було зп 48 чи 49 в рік і професія зі списку необхідних. Потім, здається, підняли рівень зп і тепер читала, що 58 тис євро на рік. Wisznia2021 Повідомлень: 278 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:02 beee написав: BIGor написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.



Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.

Как в другой стране всё заново начинать хз Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.Как в другой стране всё заново начинать хз

В іншій країні інше податкове законодавство- це треба вивчати хоча б на курсах. Для цього потрібна мова на рівні В2-С1. Крім того, в Україні фін дір дуже часто- це робити звітність для акционерів " під" акціонерів- це специфіка конкретного підприємства. Нафік воно таке треба в Європах.Виключення- якщо в Україні працювала на дійсно міжнародну компанію, (а не на якогось " нашого олігарха", який виїхав, але бізнес в Україні залишився), і ця компанія перевела її в європейський офіс на роботу. Но таких людей- одиниці. Дуже багато різних нюансів, і вже потроху приходить осознаніє, що " треба повертатися", а повертатися чи страшно, чи нікуди. Ну і тут за все ще платять, то чому б не сидіти? По мові- багато хто навіть не вміють вчитися, бо вчилися останній раз в школі і то... Ходять на курси, щоб пособіє не зняли і потусіть. Ще й іншим заважають. Люди не розуміють, що на екзамені не можна користуватись мобільним телефоном- це як приклад- і навіть возмущаются по єтому поводу. Це- про рівень. В іншій країні інше податкове законодавство- це треба вивчати хоча б на курсах. Для цього потрібна мова на рівні В2-С1. Крім того, в Україні фін дір дуже часто- це робити звітність для акционерів " під" акціонерів- це специфіка конкретного підприємства. Нафік воно таке треба в Європах.Виключення- якщо в Україні працювала на дійсно міжнародну компанію, (а не на якогось " нашого олігарха", який виїхав, але бізнес в Україні залишився), і ця компанія перевела її в європейський офіс на роботу. Но таких людей- одиниці. Дуже багато різних нюансів, і вже потроху приходить осознаніє, що " треба повертатися", а повертатися чи страшно, чи нікуди. Ну і тут за все ще платять, то чому б не сидіти? По мові- багато хто навіть не вміють вчитися, бо вчилися останній раз в школі і то... Ходять на курси, щоб пособіє не зняли і потусіть. Ще й іншим заважають. Люди не розуміють, що на екзамені не можна користуватись мобільним телефоном- це як приклад- і навіть возмущаются по єтому поводу. Це- про рівень. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в П'ят 10 бер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 278 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:07 beee написав: BIGor написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.



Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.

Как в другой стране всё заново начинать хз Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.Как в другой стране всё заново начинать хз

міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,

а для подактів є інші спеціально навчені люди.



Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.

Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими? міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,а для подактів є інші спеціально навчені люди.Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими? flyman

Повідомлень: 30972 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1465 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:11 flyman написав: beee написав: BIGor написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.



Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.

Как в другой стране всё заново начинать хз Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.Как в другой стране всё заново начинать хз

міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,

а для подактів є інші спеціально навчені люди.



Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.

Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими?[/quote]

Далеко не всі підприємства в Україні працювали на міжнародн стандартах міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,а для подактів є інші спеціально навчені люди.Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими?[/quote]Далеко не всі підприємства в Україні працювали на міжнародн стандартах Wisznia2021 Повідомлень: 278 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:22 BIGor написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.

Что делать бывшему фин.диру хз.

Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали) Я не знаю, что делать бабе под полтос.Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.Что делать бывшему фин.диру хз.Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)

Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7. Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.



думаю, що це ілюзія. за кордоном білі комірці з інших країн - не в пошані. англійська - не взірцева. місцева мова - погана, ментальність інша, місцевих шуток - не розуміють, місцевого досвіду - нема, починати з нуля - запізно, робити два кроки назад - overqualified та немотивований тощо



за кордоном добре тільки у блу коларз - у них все іде з знаком +. вмієш робити - заробиш, і набагато більше ніж на ненці думаю, що це ілюзія. за кордоном білі комірці з інших країн - не в пошані. англійська - не взірцева. місцева мова - погана, ментальність інша, місцевих шуток - не розуміють, місцевого досвіду - нема, починати з нуля - запізно, робити два кроки назад - overqualified та немотивований тощоза кордоном добре тільки у блу коларз - у них все іде з знаком +. вмієш робити - заробиш, і набагато більше ніж на ненці adeges Повідомлень: 4179 З нами з: 14.03.06 Подякував: 355 раз. Подякували: 912 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:31 Gastarbaiter написав: beee написав: Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.

В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде

Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.

Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять. Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять.



здатності вивчати мову у всіх різні, залежить суттєво від наявності музичного слуху. дуже суттєво падає з віком, як і всі інші можливості



але згодний. в середовищі, де змушений спілкуватись іноземною мовою, за рік B1 - це абсолютно реально до 40-45 років. після - вже набагато складніше. головне - натхнення. курси, місцеве телебачення, радіо, газети, журнали, новини, поезія, тлумачний словник - було б бажання. якщо все це продовжувати українською плюс коло спілкування українці 99% часу - то прогрес падає в рази здатності вивчати мову у всіх різні, залежить суттєво від наявності музичного слуху. дуже суттєво падає з віком, як і всі інші можливостіале згодний. в середовищі, де змушений спілкуватись іноземною мовою, за рік B1 - це абсолютно реально до 40-45 років. після - вже набагато складніше. головне - натхнення. курси, місцеве телебачення, радіо, газети, журнали, новини, поезія, тлумачний словник - було б бажання. якщо все це продовжувати українською плюс коло спілкування українці 99% часу - то прогрес падає в рази adeges Повідомлень: 4179 З нами з: 14.03.06 Подякував: 355 раз. Подякували: 912 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 463464465466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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