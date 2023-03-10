|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:41
BIGor написав: beee написав:
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.
Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.
Как в другой стране всё заново начинать хз
-
beee
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:55
slonomag написав: Wisznia2021 написав: stm написав:
ЕС ставит тоже обычные рабочие визы.
Из того, что вижу- ЄС дає тимчасовий притулок з правом працювати до 04.03.2024 року. Читаю в месенджерах, що людям, які вже знайшли роботу і хотять змінити 24 параграф на блакитну карту, дають відмову. Типо, до 04.03.2024 ви легалізовані, а там і приходьте. Але я не знаю всіх нюансів: які контракти люди приносили. По блакитній карті - теж умови не для кожного.
Говорят в Испании зп от 30к/год уже достаточно для автопродления визы. Испанский контракт или ФОП + выписка про уплаченные налоги в стране = хороший человек, такие нам нужны. Или можно на номада в любой момент пойти, это вид визы для ИТ сразу на 5 лет. Так что пока предпосылок для запихивания в вагон и принудительной высылки в Украину вроде нет
В Німеччині до війни на блакитну карту треба було зп 48 чи 49 в рік і професія зі списку необхідних. Потім, здається, підняли рівень зп і тепер читала, що 58 тис євро на рік.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:02
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.
Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.
Как в другой стране всё заново начинать хз
В іншій країні інше податкове законодавство- це треба вивчати хоча б на курсах. Для цього потрібна мова на рівні В2-С1. Крім того, в Україні фін дір дуже часто- це робити звітність для акционерів " під" акціонерів- це специфіка конкретного підприємства. Нафік воно таке треба в Європах.Виключення- якщо в Україні працювала на дійсно міжнародну компанію, (а не на якогось " нашого олігарха", який виїхав, але бізнес в Україні залишився), і ця компанія перевела її в європейський офіс на роботу. Но таких людей- одиниці. Дуже багато різних нюансів, і вже потроху приходить осознаніє, що " треба повертатися", а повертатися чи страшно, чи нікуди. Ну і тут за все ще платять, то чому б не сидіти? По мові- багато хто навіть не вміють вчитися, бо вчилися останній раз в школі і то... Ходять на курси, щоб пособіє не зняли і потусіть. Ще й іншим заважають. Люди не розуміють, що на екзамені не можна користуватись мобільним телефоном- це як приклад- і навіть возмущаются по єтому поводу. Це- про рівень.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в П'ят 10 бер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:07
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.
Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.
Как в другой стране всё заново начинать хз
міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,
а для подактів є інші спеціально навчені люди.
Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.
Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30973
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 2625 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:11
flyman написав: beee написав:
BIGor написав:Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
Ну вот в польшу поэтому и едет наверное.
Не знаю, у нас, если главбух или фин. год не работает, всё, выпала из системы, вся закон.база меняется. Например, вышла норма по отчёту бенефициаров, штрафы большие, сами налоговики не знают, что с ней делать. База меняется в режиме реального времени.
Как в другой стране всё заново начинать хз
міжнародні стандарти аудиту на те і міжнародні,
а для подактів є інші спеціально навчені люди.
Чи всяка EBIDTA або ROI в Україні одними формулами рахується, а Польщі іншими.
Може ще таблиці косинуса в ЄС не сходяться із українськими?[/quote]
Далеко не всі підприємства в Україні працювали на міжнародн стандартах.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в П'ят 10 бер, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:22
BIGor написав: beee написав:
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Бигор, например, айтишник. Он останется, потому что профессия международная.
Что делать бывшему фин.диру хз.
Нужно будет ей посоветовать посудку мыть, скажу на форуме подсказали)
Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть. Мало того в укркомпаніях рік досвіду за два йде, так як працюють 24/7.
думаю, що це ілюзія. за кордоном білі комірці з інших країн - не в пошані. англійська - не взірцева. місцева мова - погана, ментальність інша, місцевих шуток - не розуміють, місцевого досвіду - нема, починати з нуля - запізно, робити два кроки назад - overqualified та немотивований тощо
за кордоном добре тільки у блу коларз - у них все іде з знаком +. вмієш робити - заробиш, і набагато більше ніж на ненці
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4179
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:31
Gastarbaiter написав: beee написав:
Она учила немецкий каждые день по несколько часов. Вроде даже по пол дня или больше. Т.е. человек реально старается, усердно ходит на занятия. По такой тенденции, а также опыту других коллег, через 3 года она может достичь должности кассира в магазе.
В польше, через 5 лет можно достичь бОльшего. Более либерально, вроде
Ну, бывают люди, которым языки вообще "не идут". Тогда только посочувствовать.
Меня жена пару лет назад записала на итальянский (занятия онлайн, но она уже свой лимит бесплатных курсов выбрала - сидела рядом). Пришлось учить. Понятно, что с базой из других языков учится проще. Но тем не менее, А1 пролетели за несколько месяцев по паре занятий в неделю. Так что, думаю, находясь в языковой среде и занимаясь чаще, хотя бы В1 за год можно легко взять.
здатності вивчати мову у всіх різні, залежить суттєво від наявності музичного слуху. дуже суттєво падає з віком, як і всі інші можливості
але згодний. в середовищі, де змушений спілкуватись іноземною мовою, за рік B1 - це абсолютно реально до 40-45 років. після - вже набагато складніше. головне - натхнення. курси, місцеве телебачення, радіо, газети, журнали, новини, поезія, тлумачний словник - було б бажання. якщо все це продовжувати українською плюс коло спілкування українці 99% часу - то прогрес падає в рази
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4179
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:58
Wisznia2021 написав:
Далеко не всі підприємства в Україні працювали на міжнародн стандартах.
Українські стандарти обліку в цілому писалися з міжнародних. Тож розбіжностей не так багато. Принаймі, так було кілька років тому. Інша справа, що не усі положення стандартів застосовувалися підприємствами на практиці, бо більшість бухгалтерів та фін. дирів в Україні орієнтуються на податковий облік, а що там у бухгалтерії - для них не важливо.
Але взагалі то для кожної функції є свій відділ: і для обліку, і для податків, і для планування. Тож задача фін. дира у тому, щоб механізм працював. Тим більше, що компанія може працювати у десятках країн з різними бухгалтерськими та податковими нормами. Жодна людина не знає усіх нюансів для 30-50 країн!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 612 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:22
beee написав:
Я не знаю, что делать бабе под полтос.
Шукати діда під полтос
Мій чоловік якось сказав сину:"Якщо не хочеш бути самотнім, то ніколи ніде не називай жінок "бабами". Дійсно, багато самотніх чоловіків мають зневажливе ставлення до жінок.
beee написав:
BIGor написав:Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть.
Как в другой стране всё заново начинать хз
Їй треба знайти укркомпанію, яка має бізнес за кордоном. Або закордонну компанію, яка має бізнес в Україні. Краще перший варіант.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1099 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:44
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Далеко не всі підприємства в Україні працювали на міжнародн стандартах.
Українські стандарти обліку в цілому писалися з міжнародних. Тож розбіжностей не так багато. Принаймі, так було кілька років тому. Інша справа, що не усі положення стандартів застосовувалися підприємствами на практиці, бо більшість бухгалтерів та фін. дирів в Україні орієнтуються на податковий облік, а що там у бухгалтерії - для них не важливо.
Але взагалі то для кожної функції є свій відділ: і для обліку, і для податків, і для планування. Тож задача фін. дира у тому, щоб механізм працював. Тим більше, що компанія може працювати у десятках країн з різними бухгалтерськими та податковими нормами. Жодна людина не знає усіх нюансів для 30-50 країн!
Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!!
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в П'ят 10 бер, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|