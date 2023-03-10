Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:58
Що таке фіндір в Україні - це-( колись головний бухгалтер) гарна, розумна жінка,зубастая. Великий бізнес включає обов'язково декілька підрозділів( видів діяльності)- від чотирьох. Кожний підрозділ має свій штат бухгалтерів. Задача фіндіра- звести докупи звітність по всім підрозділам для управлінського обліку і аналізу. И преподнести это учредителям.Ніякими міжнародними стандартами там і.. рядом не стояли. Ну, ещё помогают при налоговых проверках, судах- в таких случаях всегда надо выработать стратегию поведения. Если появляются какие - то новые/ редко используемые операции- тоже могут помочь поставить правильный учёт. Но, в принципе, для правильного главбуха выучить язык- тяжело, но не должно быть проблемой, т.к. это профессия, которая постоянно читает, учится, думает.