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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:56

  fler написав:
  beee написав:Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос :twisted:

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:58

Що таке фіндір в Україні - це-( колись головний бухгалтер) гарна, розумна жінка,зубастая. Великий бізнес включає обов'язково декілька підрозділів( видів діяльності)- від чотирьох. Кожний підрозділ має свій штат бухгалтерів. Задача фіндіра- звести докупи звітність по всім підрозділам для управлінського обліку і аналізу. И преподнести это учредителям.Ніякими міжнародними стандартами там і.. рядом не стояли. Ну, ещё помогают при налоговых проверках, судах- в таких случаях всегда надо выработать стратегию поведения. Если появляются какие - то новые/ редко используемые операции- тоже могут помочь поставить правильный учёт. Но, в принципе, для правильного главбуха выучить язык- тяжело, но не должно быть проблемой, т.к. это профессия, которая постоянно читает, учится, думает.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:42

  stm написав:
  fler написав:
  beee написав:Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос :twisted:

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))
Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").
Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:49

  fler написав:
  beee написав:Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос :twisted: Мій чоловік якось сказав сину:"Якщо не хочеш бути самотнім, то ніколи ніде не називай жінок "бабами". Дійсно, багато самотніх чоловіків мають зневажливе ставлення до жінок.

  beee написав:
BIGor написав:Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть.

Как в другой стране всё заново начинать хз


Їй треба знайти укркомпанію, яка має бізнес за кордоном. Або закордонну компанію, яка має бізнес в Україні. Краще перший варіант.

Уга, укро(наіпі)бізнес з укроменеджментом. Так собі порада.
Хто шукає "діда", той знайде діда. Бажання збуваються.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:50

  stm написав:
  fler написав:
  beee написав:Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос :twisted:

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?
Склільки вже на вас заповітів наскладали?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:52

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Шукати діда під полтос :twisted:

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))
Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").
Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.

Вся глибина свідомості україночок. Рука-лице.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56

  flyman написав:
  stm написав:Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?
Склільки вже на вас заповітів наскладали?

Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:04

quote="5552298:stm"
===
  flyman написав:
  stm написав:Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?
Склільки вже на вас заповітів наскладали?

====
Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))

====

Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:13

  flyman написав:
Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.

У меня всё готово, но не пользуюсь. Юрист и нотариус - лучшие подруги )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:54

  Wisznia2021 написав:Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!!

Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.
Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.
Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть.
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