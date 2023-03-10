Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:56
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:58
Що таке фіндір в Україні - це-( колись головний бухгалтер) гарна, розумна жінка,зубастая. Великий бізнес включає обов'язково декілька підрозділів( видів діяльності)- від чотирьох. Кожний підрозділ має свій штат бухгалтерів. Задача фіндіра- звести докупи звітність по всім підрозділам для управлінського обліку і аналізу. И преподнести это учредителям.Ніякими міжнародними стандартами там і.. рядом не стояли. Ну, ещё помогают при налоговых проверках, судах- в таких случаях всегда надо выработать стратегию поведения. Если появляются какие - то новые/ редко используемые операции- тоже могут помочь поставить правильный учёт. Но, в принципе, для правильного главбуха выучить язык- тяжело, но не должно быть проблемой, т.к. это профессия, которая постоянно читает, учится, думает.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:42
Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))
Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").
Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:49
Уга, укро(наіпі)бізнес з укроменеджментом. Так собі порада.
Хто шукає "діда", той знайде діда. Бажання збуваються.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:50
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:52
Вся глибина свідомості україночок. Рука-лице.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56
Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:04
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Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))
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Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:13
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:54
Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.
Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.
Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть.
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