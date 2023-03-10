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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 464465466467 Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:56 fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) stm

Повідомлень: 3664 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:58 Що таке фіндір в Україні - це-( колись головний бухгалтер) гарна, розумна жінка,зубастая. Великий бізнес включає обов'язково декілька підрозділів( видів діяльності)- від чотирьох. Кожний підрозділ має свій штат бухгалтерів. Задача фіндіра- звести докупи звітність по всім підрозділам для управлінського обліку і аналізу. И преподнести это учредителям.Ніякими міжнародними стандартами там і.. рядом не стояли. Ну, ещё помогают при налоговых проверках, судах- в таких случаях всегда надо выработать стратегию поведения. Если появляются какие - то новые/ редко используемые операции- тоже могут помочь поставить правильный учёт. Но, в принципе, для правильного главбуха выучить язык- тяжело, но не должно быть проблемой, т.к. это профессия, которая постоянно читает, учится, думает. Wisznia2021 Повідомлень: 280 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:42 stm написав: fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))

Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").

Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. fler

Повідомлень: 3626 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:49 fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Мій чоловік якось сказав сину:"Якщо не хочеш бути самотнім, то ніколи ніде не називай жінок "бабами". Дійсно, багато самотніх чоловіків мають зневажливе ставлення до жінок.



beee написав: BIGor написав: Якщо фіндір, то має вільну англійську і має усілякі ACCA ітд. Таких людей всюди з руками-ногами відірвуть.

Как в другой стране всё заново начинать хз Как в другой стране всё заново начинать хз



Їй треба знайти укркомпанію, яка має бізнес за кордоном. Або закордонну компанію, яка має бізнес в Україні. Краще перший варіант. Шукати діда під полтосМій чоловік якось сказав сину:"Якщо не хочеш бути самотнім, то ніколи ніде не називай жінок "бабами". Дійсно, багато самотніх чоловіків мають зневажливе ставлення до жінок.Їй треба знайти укркомпанію, яка має бізнес за кордоном. Або закордонну компанію, яка має бізнес в Україні. Краще перший варіант.

Уга, укро(наіпі)бізнес з укроменеджментом. Так собі порада.

Хто шукає "діда", той знайде діда. Бажання збуваються. Уга, укро(наіпі)бізнес з укроменеджментом. Так собі порада.Хто шукає "діда", той знайде діда. Бажання збуваються. flyman

Повідомлень: 30979 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1465 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:50 stm написав: fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?

Склільки вже на вас заповітів наскладали? Як там ваші італійські діди?Склільки вже на вас заповітів наскладали? flyman

Повідомлень: 30979 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1465 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:52 fler написав: stm написав: fler написав: Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))

Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").

Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.

Вся глибина свідомості україночок. Рука-лице. Вся глибина свідомості україночок. Рука-лице. flyman

Повідомлень: 30979 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1465 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56 flyman написав: stm написав: Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?

Склільки вже на вас заповітів наскладали? Як там ваші італійські діди?Склільки вже на вас заповітів наскладали?

Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться ))))) Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться ))))) stm

Повідомлень: 3664 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:04

===

flyman написав: stm написав: Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?

Склільки вже на вас заповітів наскладали? Як там ваші італійські діди?Склільки вже на вас заповітів наскладали?

====

Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))



====



Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві. quote="5552298:stm"=======Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться )))))====Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві. flyman

Повідомлень: 30979 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1465 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:13 flyman написав:

Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві. Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.

У меня всё готово, но не пользуюсь. Юрист и нотариус - лучшие подруги ))) У меня всё готово, но не пользуюсь. Юрист и нотариус - лучшие подруги ))) stm

Повідомлень: 3664 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:54 Wisznia2021 написав: Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!! Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!!

Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.

Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.

Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть. Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть. Gastarbaiter Повідомлень: 2427 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 464465466467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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