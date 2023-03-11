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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:39

  stm написав:
  flyman написав:
Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.

У меня всё готово, но не пользуюсь. Юрист и нотариус - лучшие подруги )))


То флуман приглядає запасний аеродром. Йому вже недовго до попадання в зону заповітів.
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