То флуман приглядає запасний аеродром. Йому вже недовго до попадання в зону заповітів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:39
То флуман приглядає запасний аеродром. Йому вже недовго до попадання в зону заповітів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 02:29
Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...
Лет 60.
Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.
Просила "найти кого-нибудь" ей.
Я в шоке был.
Причем с таким напором. Я ей пытался мягко намекнуть, что я в этих делах не силен, но могу ей рассказать про другие пути. Стал рассказывать, минут 30-40 распинался. Закончил, она "ага, так что насчет брака?".
Хотя, объективности ради, ей в 60, если именно в 60, еще можно было и поработать и пенсию заработать. Хуже ей точно бы не было.
Так по форуму мем ходит про "кассира АТБ"...так это она. Буквально.
Приехала-бы со своим нулевым Инглищем, пошла-бы работать хоуматтендентом на 17 долларов в час. Работа не на убой, многие берут кейсы с овертаймами, а это уже 25,5 в час на то, что выше 40 часов в неделю.
Сегодня жена пыталась записаться на заполнение инком такс, в офисе семейная пара в возрасте в очереди - оба хоуматтенденты, общий доход 120 куе.
Поработала-бы до 70 лет, судя по ней, здоровья хватит, и или на пенсию в где-то 1200 или если меньше будет, то на SSI сейчас в НЙ это где-то 1 куе (федеральный плюс от штата) + фудстемпы (долларов 400)плюс медикер (если 10 лет отработает) + медекейд (по американским меркам она не будет богатой) + (если повезет и найдет путь) 8 программа. По сравнению с украинскими перспективами - сказка.
Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.
Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.
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