RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:39

  stm написав:
  flyman написав:
Моє розуміння, що якщо людина дає пораду, значить вона в тому якщо не експерт, то хоч який досвід є. А виявляється, що діди із заповітами тільки в уяві.

У меня всё готово, но не пользуюсь. Юрист и нотариус - лучшие подруги )))


То флуман приглядає запасний аеродром. Йому вже недовго до попадання в зону заповітів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8682
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 02:29

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Шукати діда під полтос :twisted:

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))
Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").
Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.


Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...
Лет 60.
Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.
Просила "найти кого-нибудь" ей.
Я в шоке был.
Причем с таким напором. Я ей пытался мягко намекнуть, что я в этих делах не силен, но могу ей рассказать про другие пути. Стал рассказывать, минут 30-40 распинался. Закончил, она "ага, так что насчет брака?".
Хотя, объективности ради, ей в 60, если именно в 60, еще можно было и поработать и пенсию заработать. Хуже ей точно бы не было.
Так по форуму мем ходит про "кассира АТБ"...так это она. Буквально.
Приехала-бы со своим нулевым Инглищем, пошла-бы работать хоуматтендентом на 17 долларов в час. Работа не на убой, многие берут кейсы с овертаймами, а это уже 25,5 в час на то, что выше 40 часов в неделю.
Сегодня жена пыталась записаться на заполнение инком такс, в офисе семейная пара в возрасте в очереди - оба хоуматтенденты, общий доход 120 куе.
Поработала-бы до 70 лет, судя по ней, здоровья хватит, и или на пенсию в где-то 1200 или если меньше будет, то на SSI сейчас в НЙ это где-то 1 куе (федеральный плюс от штата) + фудстемпы (долларов 400)плюс медикер (если 10 лет отработает) + медекейд (по американским меркам она не будет богатой) + (если повезет и найдет путь) 8 программа. По сравнению с украинскими перспективами - сказка.
Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.

Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14297
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7534 раз.
Подякували: 4544 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 465466467468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6784)
11.03.2023 01:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.