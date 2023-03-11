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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 464465466467 Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:56 fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) stm

Повідомлень: 3663 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:58 Що таке фіндір в Україні - це-( колись головний бухгалтер) гарна, розумна жінка,зубастая. Великий бізнес включає обов'язково декілька підрозділів( видів діяльності)- від чотирьох. Кожний підрозділ має свій штат бухгалтерів. Задача фіндіра- звести докупи звітність по всім підрозділам для управлінського обліку і аналізу. И преподнести это учредителям.Ніякими міжнародними стандартами там і.. рядом не стояли. Ну, ещё помогают при налоговых проверках, судах- в таких случаях всегда надо выработать стратегию поведения. Если появляются какие - то новые/ редко используемые операции- тоже могут помочь поставить правильный учёт. Но, в принципе, для правильного главбуха выучить язык- тяжело, но не должно быть проблемой, т.к. это профессия, которая постоянно читает, учится, думает. Wisznia2021 Повідомлень: 281 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:42 stm написав: fler написав: beee написав: Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Я не знаю, что делать бабе под полтос.

Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))

Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").

Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. fler

Повідомлень: 3631 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:56 flyman написав: stm написав: Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Як там ваші італійські діди?

Склільки вже на вас заповітів наскладали? Як там ваші італійські діди?Склільки вже на вас заповітів наскладали?

Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться ))))) Дурой была, неопытной, брала как Флер помоложе... Хотя не 9 лет моложе, то вдвойне дурой: ни завещания, ни молодости... Буду исправляться ))))) stm

Повідомлень: 3663 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:54 Wisznia2021 написав: Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!! Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!!

Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.

Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.

Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть. Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть. Gastarbaiter Повідомлень: 2427 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 02:29 fler написав: stm написав: fler написав: Шукати діда під полтос Шукати діда під полтос

Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно ))))) Флер, ну что Вы ей Богу, деда под 80 намного перспективнее. Главное завещание составить правильно )))))

Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))

Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").

Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань. Не на мій характер, можу вбити ненароком у першу шлюбну ніч )))Мій чоловік молодший за мене на 9 рочків, а серед шанувальників є всякі, но "то другоє" ("динамо-клуб").Як жінка "під 50" не уявляю собі сенсу еміграції, якщо самотня. Заради дітей - так, тоді нема питань.



Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...

Лет 60.

Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.

Просила "найти кого-нибудь" ей.

Я в шоке был.

Причем с таким напором. Я ей пытался мягко намекнуть, что я в этих делах не силен, но могу ей рассказать про другие пути. Стал рассказывать, минут 30-40 распинался. Закончил, она "ага, так что насчет брака?".

Хотя, объективности ради, ей в 60, если именно в 60, еще можно было и поработать и пенсию заработать. Хуже ей точно бы не было.

Так по форуму мем ходит про "кассира АТБ"...так это она. Буквально.

Приехала-бы со своим нулевым Инглищем, пошла-бы работать хоуматтендентом на 17 долларов в час. Работа не на убой, многие берут кейсы с овертаймами, а это уже 25,5 в час на то, что выше 40 часов в неделю.

Сегодня жена пыталась записаться на заполнение инком такс, в офисе семейная пара в возрасте в очереди - оба хоуматтенденты, общий доход 120 куе.

Поработала-бы до 70 лет, судя по ней, здоровья хватит, и или на пенсию в где-то 1200 или если меньше будет, то на SSI сейчас в НЙ это где-то 1 куе (федеральный плюс от штата) + фудстемпы (долларов 400)плюс медикер (если 10 лет отработает) + медекейд (по американским меркам она не будет богатой) + (если повезет и найдет путь) 8 программа. По сравнению с украинскими перспективами - сказка.

Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.



Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно. Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60.Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.Просила "найти кого-нибудь" ей.Я в шоке был.Причем с таким напором. Я ей пытался мягко намекнуть, что я в этих делах не силен, но могу ей рассказать про другие пути. Стал рассказывать, минут 30-40 распинался. Закончил, она "ага, так что насчет брака?".Хотя, объективности ради, ей в 60, если именно в 60, еще можно было и поработать и пенсию заработать. Хуже ей точно бы не было.Так по форуму мем ходит про "кассира АТБ"...так это она. Буквально.Приехала-бы со своим нулевым Инглищем, пошла-бы работать хоуматтендентом на 17 долларов в час. Работа не на убой, многие берут кейсы с овертаймами, а это уже 25,5 в час на то, что выше 40 часов в неделю.Сегодня жена пыталась записаться на заполнение инком такс, в офисе семейная пара в возрасте в очереди - оба хоуматтенденты, общий доход 120 куе.Поработала-бы до 70 лет, судя по ней, здоровья хватит, и или на пенсию в где-то 1200 или если меньше будет, то на SSI сейчас в НЙ это где-то 1 куе (федеральный плюс от штата) + фудстемпы (долларов 400)плюс медикер (если 10 лет отработает) + медекейд (по американским меркам она не будет богатой) + (если повезет и найдет путь) 8 программа. По сравнению с украинскими перспективами - сказка.Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно. rjkz

Повідомлень: 14297 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7534 раз. Подякували: 4546 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 09:11 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!! Ви хочете сказать, що фіндір чи бухгалтер, приїхав в Європу - і не треба вчитися?- хай буде по- вашому. Якщо є приклади- в студію!!!

Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.

Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.

Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть. Мабуть ми з вами про різні компанії розмовляємо. Кожен про свій досвід.Я не кажу, що абсолютно кожен може зайняти посаду фін. дира чи головного бухгалтера. Для цього потрібні певні навички та знання. Звісно, що якщо головним завданням українського головбуха було відмахуватися від щотижневих перевірок різних органів (зустрічав і таких на держпідприємствах), то цей досвід буде мало придатний у Європі. Якщо ж ми говоримо про вміння організувати роботу відділу бухгалтерії, про якість обліку, про розуміння основної функції бухгалтерії, то тут не бачу жодних перешкод для іноземців. Звичайно, усюди є своя специфіка. Тож це може бути посада не 1 до 1, а, наприклад, на рівень нижче. Не головбух, а заступник за напрямком організації обліку. Не фін. дир, а фінансовий менеджер чи керівник якогось відділу (звітності, планування, та хоч розрахунків). У всякому разі це не миття посуду за мінімалку.Також певну роль відіграє рівень компанії. Якщо це середній бізнес локального рівня, то можуть бути якісь складнощі. Якщо це міжнародна компанія, то, повірте, їм усе рівно звідки ви приїхали: з України чи з Камеруну. Є право на роботу, є потрібні навички та досвід - будь ласка. А те, що ви пишете, це якійсь комплекс меншовартості. Що ми там ніхто, та на нормальну роботу нас не беруть.

Ви починаєте юліть. Ви розказували що після переїзду гол бух і фін дір можуть легко без додаткового навчання в іншій країні знайти приблизно аналогічну посаду. А я кажу, що спочатку 1. мова на рівні В2-С1 потім 2. Навчання хоча б на курсах а потім вже 3. Посада на рівень( хай так) нижча, ніж була.

І ніяких комплексів меншовартості не видумуйте, бо людина, яка працювала в Україні гол бухом може (гори свернуть) вчитися і їй майже все під силу, якщо захоче. Ще трохи- і ви скажете теж саме, що і я, тільки іншими словами:)) Ви починаєте юліть. Ви розказували що після переїзду гол бух і фін дір можуть легко без додаткового навчання в іншій країні знайти приблизно аналогічну посаду. А я кажу, що спочатку 1. мова на рівні В2-С1 потім 2. Навчання хоча б на курсах а потім вже 3. Посада на рівень( хай так) нижча, ніж була.І ніяких комплексів меншовартості не видумуйте, бо людина, яка працювала в Україні гол бухом може (гори свернуть) вчитися і їй майже все під силу, якщо захоче. Ще трохи- і ви скажете теж саме, що і я, тільки іншими словами:)) Wisznia2021 Повідомлень: 281 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 14:11 rjkz написав: Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.

Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...

Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое. Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.

Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.

rjkz написав: Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно. Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.

Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?

Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.

Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці. Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці. fler

Повідомлень: 3631 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41 fler написав: rjkz написав: Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.

Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...

Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое. Незадолго до моего отъезда, позвонила мне знакомая моих родственников...Лет 60. Очень хотела эмигрировать в США...через брак. в 60.Просила "найти кого-нибудь" ей. Я в шоке был...Но ей "прынц" на белом коне нужен, чтобы на все готовое.

Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.

rjkz написав: Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно. Так, по теме Вашего поста, то "под 50" - это еще лет 20 работать можно и потом на пенсии себя неплохо чувствовать. Относительно украинских пенсионеров, конечно.

Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?

Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.

Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці. Чому в шоці?)) Жінка в 60 не хоче працювати за копійки та бідкатись у чужій країні (як і в Україні), тому обрала для себе варіант «заміж». В Україні вийти заміж у такому віці – хіба що за когось із хороших друзів чи давніх знайомих, які раптово втратили дружину та потребують підтримки (домогосподарки). Інших шансів не бачу. За кордоном знайти – це, як написала stm, серед 80-річних, забезпечених.Вийти жінці на пенсію в 70 років. Мда. «Заманчіво». Ваша дружина до скількох років планує працювати?Звісно, після 50 можна ще довго працювати, особливо якщо хтось буде тебе обслуговувати (готувати їжу, прибирати в хаті, ходити за покупками). А якщо ці речі «повинна» виконувати жінка, то вибачте, після 50 вона вже трохи «втомилася» від ведення домашнього господарства+вирощування дітей+роботи на роботі. До того ж після 50 потрібно приділяти більше уваги стареньким батькам, а якщо ще додаються онуки, то їм теж. А де брати час на догляд за собою? Після 50 жінка має більше інвестувати (грошей та часу) у свою зовнішність (красу), ніж їй було потрібно у 20 чи 30. Ще є питання щодо раптової втрати роботи – яка гарантія, що жінка не втратить роботу? Ніякої.Як висновок: для жінки після 50, яка вирішила емігрувати, кращим варіантом є «заміж», інакше вона ризикує жити в зубожінні та небезпеці.

Я міг би вийти на "пенсію" ще років 10 тому і жити на пасивний дохід, але мені стає скучно нічого не робити по своїй спеціальності. Навіть не хочу уявляти як воно буде, хоча часто сидів "без роботи" між проектами по півроку.



Може є "професійні пенсіонери", типу б.у. воєнних, ну хз., що вони там роблять, займаються картковим туризмом, чи займаються благодійництвом у колі жінок "низькою соціальною відповідальністю"



Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от вийшов на пенсію, і бац, ніц не робиш, сидиш в кріслі качалці, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати. Я міг би вийти на "пенсію" ще років 10 тому і жити на пасивний дохід, але мені стає скучно нічого не робити по своїй спеціальності. Навіть не хочу уявляти як воно буде, хоча часто сидів "без роботи" між проектами по півроку.Може є "професійні пенсіонери", типу б.у. воєнних, ну хз., що вони там роблять, займаються картковим туризмом, чи займаються благодійництвом у колі жінок "низькою соціальною відповідальністю"Може займатися шопінгом. Але то не для мене, не лежить душа до такої діяльності. Так що тяжко уявити, от вийшов на пенсію, і бац, ніц не робиш, сидиш в кріслі качалці, а через пару років тільки починаєш його розгойдувати. flyman

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